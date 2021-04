Nokia w końcu z flagowcem z krwi i kości? Szkoda, że podzespoły X50 są dziś w telefonach za 1000 zł

Nokia jest dziś w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o produkcję smartfonów. Owszem, marka wróciła do żywych i z początku oferowała naprawdę ciekawe propozycje. Jednak z czasem jej portfolio zaczęło być coraz bardziej pogmatwane, a same smartfony – zaczęły mocno odstawać od tego, co pokazuje konkurencja. Ukoronowaniem tego jest chociażby niedawne „nowe otwarcie”, zmieniające nazwy linii i prezentujące podejście Nokii do rynku. Niestety, ale nie jestem w stanie tegoż nowego startu uznać za udany – zbyt wiele rzeczy jest tam po prostu nie tak. Jedną z nich jest kompletne olanie średniej i wyższej półki i brak nie tyle flagowca, co nawet kompetentnego średniaka. Teraz jednak może się to zmienić.

Nokia X50 w produkcji – czy uratuje wizerunek marki?

Jak donosi NokiaPowerUser, już niedługo na sklepowych półkach może pojawić się jeszcze jeden smartfon Nokii. Ma on być następcą Nokii 8.3 5G (recenzja tutaj). X50 nie jest jeszcze oficjalną nazwą, ale raczej luźną sugestią, bazującą na tym, jak obecnie Nokia nazywa swoje smartfony. Napędzać ją ma nie zaprezentowany jeszcze Snapdragon 775, a więc jednostka ze średniej-wyższej półki. Telefon ma mieć 5 obiektywów, z czego główny to matryca 108 Mpix. Oprócz tego zaletą ma być wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 120 Hz z technologią PureView V4. Niestety, nie wiadomo nic o typie ekranu, a poprzednik, Nokia 8.3 miała wyświetlacz LCD, podobnie jak wszystkie zaprezentowane w tym roku modele. Na mały plusik trzeba też zapisać baterie – 6000 mAh z pewnością nikogo nie zasmuci, choć 22 W ładowanie – już może.