Smart TV od firm znanych z innej kategorii elektroniki

Przechadzając się dzisiaj alejkami sklepów z elektroniką nie sposób nie zauważyć, jak obszerny stał się rynek TV. Do wyboru mamy modele z niewielkimi oraz gigantycznymi wręcz ekranami, a w grę wchodzą przecież także wszystkie inne parametry dotyczące panelu i komponentów wewnątrz. Na tym lista cech się nie kończy, bo równie ważne jest to, co dany telewizor będzie nam w stanie zaoferować samodzielnie – bez dodatkowych akcesoriów jak soundbary, konsole i przystawki. Nie jest tajemnicą, że duża część klientów nie widzi potrzeby w wyposażaniu się w cokolwiek więcej, niż sam odbiornik (coraz rzadziej używane określenie, ale z sentymentu lubię po nie sięgać – nie jest też wcale takie nieaktualne, bo telewizory świetnie radzą sobie teraz z odbieraniem sygnałów sieci Wi-Fi, prawda?).

Zakup telewizora jest więc dziś zupełnie innym doświadczeniem, niż kilkanaście lat temu, tym bardziej że na rynku nie rządzą już marki-giganci, których w pierwszej kolejności kojarzono z tą branżą. Wszyscy pamiętamy o potędze Sony, ale to Samsung jest dziś globalnym producentem numer jeden. Nie wolno zapominać o LG, Philipsie czy Sharpie, a przecież często klienci decydują się na zakup urządzeń mniej znanych firm – jest stosunek ceny do jakości będzie odpowiedni, to logo na przednim panelu nie będzie grało roli. Z drugiej zaś strony są marki, które przyciągają uwagę najpierw swoją nazwą, a później dopiero bronią się (lub nie) swoim produktem. Tak było z telewizorem Xiaomi, który na pewno nie wznieciłby tyle zamieszania, gdy nie pozycja tej firmy między innymi na polskim rynku smartfonów (i nie tylko).

Telewizor Nokia z Android TV

Podobnie może być z telewizorami marki Nokia, pod której szyldem ukazał się już drugi model. Tym razem również doszło do premiery na rynku w Indiach, ale w przypadku sukcesu niewykluczone, że podobny debiut odbyłby się w Europie (powstający na licencji telewizor produkuje firma Flipkart). Cena telewizora smart TV Nokii to około 425 dolarów, co przekłada się na kwotę około 1700 zł. Co otrzymujemy w zamian?

Telewizor Nokii posiada 43-calowy ekran o rozdzielczości 4, który okalają trzy smukłe ramki – u dołu wyraźnie widoczny jest dodatkowy panel z między innymi głośnikiem. Panel wspiera szeroką paletę kolorów, inteligentny przyciemnianie oraz format Dolby Vision. Wspomniane głośniki dysponują mocą 24 watów i wspierają technologie DTS TrueSurround, Dolby Audio, a za optymalizację ich działania odpowiada firma JBL, co ma przełożyć się na głębszy bas. W środku znalazł się układ czterordzeniowy 1GHz PureX Cortex A53 z Mali 450 MP4 GPU. Do pary z nimi działa 2,25 GB pamięci RAM i 16 GB wbudowanej pamięci. Specyfikację uzupełniają Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, trzy porty HDMI, USB 2.0, USB 3.0 i złącze Ethernet. Całość działa pod kontrolą Android TV w wersji 9.

Jak wspomniałem, za produkcję nie odpowiada bezpośrednio ani Nokia, ani HDM Global, które zajmuje się najnowszymi smartfonami Nokii na rynek globalny. Może to być jednak dla nich ciekawa inspiracja, bo myślę, że w niższej półce cenowej telewizorów smart Nokia mogłaby nad Wisłą spotkać się z niezłym przyjęciem ze względu na spore przywiązanie do marki zbudowane lata temu.

Źródło: Gizmomachina