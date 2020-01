Nokia szykuje szczególną premierę. Data? 25 stycznia

Czytaj więcej: Telefony to nie tylko smartfony. I… Nokia o tym doskonale wie

Juho Sarvikas jest jedną z barwniejszych postaci HMD Global i miałem okazję spotkać go już kilka razy przy okazji kilku ostatnich premier. W ostatnim czasie podzielił się ze światem sugestywnym tweetem, który zdaje się zapowiadać kolejne urządzenie grające na nutach nostalgii.

This is the 4th year I buy new shoes in anticipation of #CES and #MWC and it looks like this will be the best year yet! Found this stunning pair of limited edition #adidas #originals. This can only mean that we should launch a new #nokia #original @nokiamobile 😉 #ChineseNewYear pic.twitter.com/JJmizUg3ke

— Juho Sarvikas (@sarvikas) January 4, 2020