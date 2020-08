A potem z wielu miejsc zaczęło wychodzić, że HMD Global chyba nie do końca ma pomysł, co tak naprawdę z Nokią zrobić. Pierwszym sygnałem tego był design. Nokia bardzo szybko zaczęła bowiem robić to, co robią wszystkie chińskie firmy, czyli kleić telefony z pomysłów na design, które wdrożyli już inni. Jeżeli lider rynku ma nocha – Nokia będzie miała nocha. Jeżeli ma wycięcie na kamerkę – Nokia też będzie takie miała. Plus ogromy, jak na dzisiejsze standardy podbródek, na którym wciąż grawerowane jest logo (!). Biorąc na warsztat Nokię 8.3 5G, czyli najnowszego „wannabe flagowca” firmy, widać wyraźnie, w których miejscach odstaje on od konkurencji nie tylko wizualnie, ale też – pod kątem specyfikacji. Smartfon na premierę kosztował 3 tys. zł, a w zamian za to otrzymywaliśmy Snapdragona 765G (podczas gdy realme oferuje za tę cenę 855), 6 GB RAM (tyle co trzy razy tańsze średniaki), 128 GB miejsca na dane, czytnik linii papilarnych z boku (a nie pod ekranem), czy zestaw 4 tylnych aparatów, z których jeden faktycznie ma 64 Mpix, ale dwa – już tylko 2 Mpix. Wyobraźcie sobie, że dziś Samsung w serii Note czy S lub Huawei w Mate czy P wypuszczają telefon z dwoma dwumegapikselowymi obiektywami. Te firmy zostałyby kompletnie zjedzone, podczas gdy przy Nokii mogliśmy zaobserwować zaledwie wzruszenie ramionami. To pokazuje, gdzie ta marka jest obecnie.

HMD nie ma pomysłu na Nokię i to bardzo widać

Wszyscy znamy tę historię – Nokia przespała smarfonową rewolucję, trzymając się swojego Symbiana, który choć nowoczesny na początku, nie był w stanie dotrzymać kroku w rozwoju Androidowi. I teraz to dzieje się znowu – Nokia zadomowiła ze swoimi smartfonami w przedziale cenowym 500-1500 zł, czyli tam, gdzie sprzedaje się ich najwięcej. Być może HMD Global myślało, że wystarczy znana marka i urządzenia, które nie odstraszają wyglądem by wykręcić sprzedaż. Na początku – jak najbardziej, ale bez stałego dopływu innowacji z własnego R&D taka passa nie trwa długo. Telefony Nokii nie mają dziś bowiem niczego, ale to niczego, co wyróżniałoby je spośród reszty. Dodatkowo – Nokia sama zrezygnowała z publicity, kiedy stwierdziła, że nie będzie produkowała flagowców. Brak innowacji, brak wyróżniającej funkcji, brak topowych modeli – przecież my to już przerabialiśmy. Cały świat odjeżdża Nokii po raz wtóry i producent nie wydaje się chcieć z tym cokolwiek zrobić.