Nokia 1.3 t budżetowy smartfon oparty na Android Go (wersja 10). Ekran posiada przekątną 5,71 cala przy rozdzielczości 700 na 1520 pikseli o proporcjach 19:9. Wewnątrz umieszczono układ Snapdragon 215 do pary z 1 GB pamięci RAMi i 16 GB pamięci wbudowanej (ze wsparciem microSD do 400 GB, a slot może posłużyć do użycia drugiej karty SIM). Tylny aparat oferuje rozdzielczość 8 megapikseli, a przedni 5 megapikseli.

HMD prezentuje własną usługę roamingową

HMD Connect to nowa aplikacja mająca pomóc użytkownikom w kontrolowaniu planu abonamentowego oraz ewentualne zwiększenie pakietu danych w czasie podróży. Usługa ma wystartować w wersji beta na HMDconnect.com w 120 krajach. Po rejestracji użytkownicy otrzymają własne karty SIM na wskazany przez nich adres. Usługa jest efektem współpracy z Greenwave System.

– Nasza wspólna wizja z HMD Global umożliwia inteligentną i przystępną łączność komórkową na całym świecie. Nasza platforma AXON GlobalNet oferuje bezpieczne i niedrogie połączenie z abonentami na całym świecie. Jesteśmy podekscytowani współpracą i czekamy na kolejne kroki w zakresie innowacji w przyszłości – podkreślił Martin Manniche, założyciel i CEO Greenwave Systems.

Oprócz powyższych nowości Nokia pokazała także dodatkowe akcesoria dla innych modeli – specjalne kevlarowe etui dla Nokii 7.2 i 6.2, które powstały dzięki współpracy przy najnowszej części przygód Jamesa Bonda. Cenniki oraz szczegóły kolorystyczne znajdziecie poniżej: