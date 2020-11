Piękne to były czasy…

Nokia 6230i charakteryzowała się designem w „igiełkę” – góra była szersza niż dół, klawisze w standardowym układzie, czterykierunkowe przyciski nawigacyjne, klawisze do odbierania i kończenia połączenia oraz dwa służące do wyboru. Sprzęt obsługiwał karty pamięci MMC (ale można było w prosty sposób zaadaptować karty SD – nawet do 512 MB!), dzięki czemu telefon stawał się zasadniczo pełnoprawnym odtwarzaczem MP3. W moim przypadku udało się tak zrobić i za pomocą przejściówki z niestandardowego wejścia dla słuchawek do jack’a 3,5 mm, mogłem podłączyć swoje ulubione słuchawki. W ten sposób ominąłem konieczność zakupu dodatkowego sprzętu służącego do odsłuchu muzyki i mogłem cieszyć się utworami zgromadzonymi w telefonie. Podłączenie słuchawek do telefonu uruchamiało także możliwość posłuchania sobie radia, jednak nie zawsze działało to jakoś dobrze.

Aparat o matrycy 1,3 MP nie robi dzisiaj już żadnego wrażenia, ale w 2005 roku zdecydowanie dawał radę. Jak wspomniałem, nie był to najlepszy sprzęt na rynku pod tym względem, jednak mi absolutnie wystarczał do tego, aby nagrać jakiś krótki film, albo zrobić na szybko jakieś zdjęcie. Dzisiaj takie parametry nikogo nie zaskakują – wręcz mogą rozśmieszyć. Ale przypominam – wszystko to działo się w 2005 roku, miałem wtedy 12 lat i posiadanie takiego telefonu było „czymś”. Nokii niczego nie brakowało – a wręcz przeciwnie. Była zdecydowanie bardziej zaawansowana niż popularne wtedy Sony Ericssony K300i, które co ciekawe wydano również w 2005 roku. Ale była to nieco niższa półka cenowa. Stąd taka popularność modelu w ofertach „za złotówkę”.