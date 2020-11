Jednak trzeba wspomnieć tu o możliwości korzystania z tego internetu mobilnego (od planu za 40 zł miesięcznie) w zasadzie przez całą dobę bez limitu danych w zasięgu LTE/5G, dzięki usłudze „LTE bez końca”, z ograniczeniem prędkości do około 20 Mb/s po wykorzystaniu podstawowego pakietu danych. Choć jak donoszą niektórzy Czytelnicy, Plus mocniej obcina tą prędkość w niektórych przypadkach, jednak nie niżej niż te 5 Mb/s, które mamy w Orange za dodatkową opłatą.

Nocny transfer bez limitu w T-Mobile

Na stronach T-Mobile znalazłem link do oferty z nielimitowanym transferem w nocy od 00:00 do 9:00 – „Blueconnect noc” za 9,08 zł miesięcznie, ale podany na tej stronie regulamin usługi informuje, że taka opcja dostępna była tylko to 2015 roku.

Nocny transfer w ofertach bez zobowiązania

Nocny transfer dostępny jest u trzech operatorów w ofercie bez zobowiązania, ale z limitami ściągniętych danych. W lajt mobile mamy pakiet 200 GB do wykorzystania w nocy od 01:00 do 8:00 za 39,99 zł. Drugi operator Otvarta również daje 200 GB w nocy w godzinach od 00:00 do 8:00 za 44,99 zł, z kolei Premium Mobile za 49,90 zł i w godzinach 01:00 – 8:00.