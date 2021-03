Nie mogą zrobić trasy po miastach, więc robią trasę po… stacjach radiowych

Nocny Kochanek stale pokazuje, że nawet w czasach pandemii znajduje pomysł na siebie. Trasa po stacjach radiowych to zdecydowanie dobry pomysł, który w naszym kraju jeszcze nie był realizowany. Utwory NK trafiają co prawda do bardzo specyficznej publiki (choć szerokiej, złote płyty nie wzięły się znikąd). Sam radia nie słucham, zbyt dużo tam dla mnie treści, które mnie nie interesują, ale koncertu w Antyradiu chętnie posłucham. Sukces trasy może sprawić, że inne zespoły też pójdą tym śladem.

Trzymam więc kciuki za Krzyśka i chłopaków. Jakiś czas temu miałem okazję porozmawiać z wokalistą Nocnego Kochanka na temat kondycji współczesnej muzyki i piractwa – jeżeli chcecie o tym przeczytać, zapraszam do tekstu tutaj.