Nocna wyprzedaż w x-kom. Rabaty na setki produktów

Nocne marki

Najbliższe wieczory w x-kom to promocja o nazwie Nocne marki. Od 20 kwietnia przez cztery noce – w godzinach od 20:00 – 7:00 znajdziecie w ramach tej akcji setki produktów w mocno obniżonych cenach. Wśród nich znalazły się m.in.: smartfony, laptopy, głośniki przenośne, słuchawki bezprzewodowe, telewizory i wiele innych.

Przykładowe produkty objęte promocją to:

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: nocne-marki i dokończyć składanie zamówienia. Oferta ważna od 20.04.2020 do 24.04.2020 w godzinach 20:00 – 7:00 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Akcja dostępna będzie na stronie promocji.

Promocja na konsole i gry

Skorzystaj z kolejnej promocji przygotowanej przez x-kom i wymień stara konsolę na nową. Jeśli jednak nie planowałeś zakupu nowszego modelu to możesz skorzystać z promocji na którąś z gier dostępnych w tej ofercie. Rabaty sięgają nawet 79 %, więc warto się spieszyć, bowiem jak zawsze i czas promocji i ilość przecenionych artykułów jest limitowana.

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: konsole i dokończyć składanie zamówienia. Oferta ważna od 17.04.2020 do 03.05.2020 w godzinach 20:00 – 7:00 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Wszystkie produkty znajdziecie na stronie promocji.

Promocja 100×100

Kto jeszcze nie zdążył skorzystać z promocji 100×100, ma na to ostatnią szansę. Aż 100 wszelkiego rodzaju akcesoriów zostało objętych bardzo atrakcyjnymi rabatami. Rabaty dotyczą tylko 100 sztuk każdego produktu objętego promocją, dlatego liczy się refleks: kto pierwszy, ten lepszy. Wśród akcesoriów znajdziecie między innymi klawiatury, myszki, podkładki, słuchawki i wiele więcej. Poniżej kilka konkretnych propozycji.

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: 100×100 i dokończyć składanie zamówienia. Oferta ważna od 15.04.2020 do 21.04.2020 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Wszystkie produkty w obniżonych cenach znajdziecie na stronie promocji.

Technologia bliżej seniorów

Warto zwrócić uwagę na przygotowaną przez x-kom akcję skierowaną do osób starszych. W ramach tej inicjatywy uruchomiona została infolinia, na której doradcy udzielają wyczerpujących informacji na tematy dotyczące sprzętów elektronicznych oraz przeprowadzają krok po kroku przez proces zakupów on-line.

Na stronie akcji znalazły się także polecane produkty podzielone na kilka kategorii. Znalazły się wśród nich sprzęty do spędzania czasu w domu, do kontaktu z bliskimi, do pielęgnacji, sprzątania i gotowania oraz propozycje prezentów dla najmłodszych.

Szczegóły akcji znajdują się na stronie x-kom, a seniorzy mogą korzystać z pomocy doradców pod numerem 34 377 00 93

Sales Master – zacznij zarabiać w internecie

Sklep x-kom ma także ciekawą propozycję dla wszystkich, którzy szukają dodatkowego źródła dochodu. Wystarczy dołączyć do programu partnerskiego SalesMasters i dzielić się w internecie swoja wiedzą polecając wybrany sprzęt. Za każdą transakcje wykonaną z takiego polecenia można zgarnąć atrakcyjna prowizje, która wynosi nawet 11%. Idealna okazja do tego, aby dorobić sobie bez wychodzenia z domu.

Szczegóły znajdziecie na stronie x-kom.