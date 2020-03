Nissan Qashqai zyska aż 2 hybrydowe napędy

Jeśli sytuacja znacząco się nie pogorszy, to nowy model Qashqai’a trafi do salonów jeszcze w tym roku. Brytyjski AutoExpress przygotował swoją wizję tego modelu bazując na informacjach, jakie udało się uzyskać od przedstawicieli japońskiego koncernu. Zmiany nie są drastyczne, bo i takowe nie są potrzebne, Qashqai należy do najlepiej sprzedających się crossoverów na świecie i był prekursorem tego typu nadwozia. Sylwetka będzie nieco bardziej dynamiczna, ale trudno tu mówić o jakiejkolwiek rewolucji.