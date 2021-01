Co więcej w pierwszej fazie dostępne będą modele z bateriami o pojemności 70 kWh i 100 kWh, która mają zaoferować zasięg odpowiednio 500 i 700 km (ponownie NEDC), a wersja 150 kWh wyposażona w ogniwa o stałym elektrolicie o większej gęstości energii pojawi się dopiero w 4. kwartale 2022 roku. To i tak o kilka lat wcześniej niż planują takie baterie wprowadzić inni producenci, więc trzeba brać te obietnice z pewną dozą wątpliwości. Warto też dodać, że zasięg w cyklu NEDC nie jest specjalnie miarodajny, realnie będzie on pewnie o 20% mniejszy, co nadal będzie całkiem niezłym wynikiem. Tym bardziej, że ET7 ma mieć dwa silniki o mocy 480 kW (650 KM) i momencie obrotowym 850 Nm, a do 100 km/h przyśpieszy w czasie 3,9 sekundy.

Luksusowe wnętrze i nowoczesne technologie

Nio ET7 ma jednak zaoferować znacznie więcej niż tylko świetny napęd i możliwość autonomicznego poruszania się po drodze. Producent zamierza zaoferować klientom luksusowe wnętrze, w tym fotele z opcją masażu nie tylko w pierwszym, ale również w drugim rzędzie. Rozstaw osi przekraczający 3 metry również zapowiada przestronne wnętrze, a w podróży czas ma umilać system nagłośnienia 7.1.4 składający się aż z 23 głośników. Przed kierowcą znajdzie się wyświetlacz o przekątnej 10,2 cala, a na środku deski rozdzielczej ekran AMOLED o przekątnej 12,8 cala. W standardzie będzie też panoramiczny, szklany dach. Przy cenie w przeliczeniu około 70 000 USD za podstawowy model z baterią 70 kWh, to nie powinno dziwić. Nio ET7 nadal będzie jednak tańsze niż Tesla Model S w Chinach.

Nie ładowanie, a wymiana baterii w 3 minuty

Co ciekawe Nio jako pierwsza firma na świecie opracowała i stosuje metodę wymiany całego segmentu baterii, zamiast ich ładowania. W Chinach działa już ponad 170 stacji wymiany, a do końca 2021 roku ma być ich około 500. Według materiałów prasowych, wymiana baterii trwa 3 minuty, a cały proces wraz z zajęciem miejsca w stacji wymiany i testem systemów elektrycznych nie powinien trwać dłużej niż 5 minut. W ten sposób odzyskujemy 100% zasięgu w czasie porównywalnym z tankowaniem benzyny. Automatyczna stacja ma mieć 13 gotowych kompletów baterii do wymiany. Co więcej kupując samochód Nio z abonamentem na wymianę (150 USD miesięcznie) obniżymy sobie jego cenę o około 10 000 USD. Całkiem niezła propozycja, ale na ten moment dostępna niestety tylko w Chinach.