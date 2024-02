Nintendo straciło cierpliwość. Twórcy emulatora odpowiedzą przed sądem

Yuzu jest niezwykle popularne od dawna — trafiło nawet na reklamę Steam Decka

Yuzu to niezwykle popularny emulator Nintendo Switch, który pozwala grać w gry wielkiego N na komputerach osobistych; oczywiście, jak to z emulatorami bywa, nie do końca legalnie. Yuzu od dawna bije jednak rekordy popularności, a w sieci możemy znaleźć głosy, że przy obecnym stanie Nintendo Switch i tego, jakie podzespoły oferuje konsola firmy z Kraju Kwitnącej Wiśni (a umówmy się, smartfony za tysiąc złotych potrafią być mocniejsze od obecnego Switcha), to emulator jest jedyną słuszną możliwością grania w takie tytuły jak Mario, The Legend of Zelda, Luigi’s Mansion czy Pokemony.

Źródło: Depositphotos

W tym podejściu jest jednak wiele złego. Popularności jednak nie można odmówić Yuzu — w końcu jakiś czas temu nawet ikonka emulatora pojawiła się w oficjalnej reklamie Steam Decka u Valve, o czym informował Kamil Świtalski, dodając, że emulatory od zawsze pozostają taką trochę szarą strefą — ale o ile gdyby tam jeszcze znalazła się ikonka oprogramowania pozwalającego uruchomić gry z Nintendo 64 czy innego SNESa temat byłby po prostu żartobliwy, tak tutaj mowa o współczesnej konsoli, która wciąż jest w sprzedaży i jest dla Nintendo maszynką do robienia pieniędzy. Jeżeli śledzicie temat, to pewnie wiecie też, że kiedy YouTuberzy zaczęli pokazywać jak działają emulatory na Steam Decku, Nintendo usilnie starało się o zdjęcie tych materiałów z sieci. Cóż, trudno im się dziwić, w końcu nie dość, że nie zarobią na sprzęcie, to jeszcze nie zarobią na grach.

Yuzu stanie przed sądem. Nintendo postanowiło zareagować

Nintendo twierdzi, że „nie ma legalnego sposobu używania Yuzu do grania w gry Nintendo Switch”. W związku z tym, z pozwu możemy dowiedzieć się, że japoński gigant domaga się „godziwego zadośćuczynienia i odszkodowania” od twórcy Yuzu, Tropic Haze, zarzucając, że emulator bezprawnie obchodzi zabezpieczenia praw autorskich, świadomie „ułatwiając piractwo na kolosalną skalę”. Wielkie N dodatkowo wskazuje na pirackie kopie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, które wyciekły przed premierą gry. Firma twierdzi, że pliki gry zostały pobrane ponad milion razy, a wiele stron internetowych hostujących te pliki twierdzi, że jest to kompatybilne właśnie z Yuzu.

Nintendo ma dobre argumenty

Nintendo skupia się na tym, że Yuzu potrzebuje kluczy deszyfrujących z Nintendo Switch, aby móc odszyfrować gry i umożliwić granie w nie na emulowanym systemie. Mimo że Yuzu nie dostarcza tych kluczy samodzielnie, udostępnia łącza do narzędzi, które to ułatwiają. Nintendo odnosi się również do wiadomości na Discordzie od głównego dewelopera, w których zauważa, że większość użytkowników Yuzu uzyskuje te klucze i gry na Switcha w sposób nielegalny, chociaż Nintendo podkreśla, że kopiowanie gier i kluczy z własnej konsoli nadal jest niezgodne z prawem.

Nintendo zauważa również, że liczba subskrybentów Yuzu na Patreonie podwoiła się w okresie, gdy nowa Zelda wyciekła. Firma informuje, że „na podstawie informacji i przekonań tysiące dodatkowych płatnych członków Patreona Yuzu zarejestrowało się, aby móc pobrać wersję wczesnego dostępu i grać w nielegalne kopie Zeldy: Tears of the Kingdom”. Nintendo zwraca uwagę również, że Yuzu w tym czasie zakazał dyskusji na temat emulacji Tears of the Kingdom na swoim Discordzie, co sugeruje, że twórcy mieli świadomość, iż oprogramowanie jest używane do celów piractwa.

Cóż, Nintendo ma naprawdę dobre argumenty i szczerze to można jedynie dziwić się temu, jak późno japońska firma zdecydowała się na taki ruch. Jak sytuacja się rozwiąże lub jakkolwiek ewoluuje, z pewnością Was o tym poinformujemy. Co sądzicie o tym wszystkim? Dajcie znać w komentarzach.

