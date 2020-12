Nikt nie lubi Volvo, ale to dobrze o nich świadczy

„Łoś” poza tym, że jest stary, ciężki i dużo pali (ten mój), jest ostoją wszelkiej wolności. No, chyba, że nie zapnę pasów bezpieczeństwa. Będzie darł się wniebogłosy, dopóki klamerka od pasów nie wyląduje w wyznaczonym miejscu. Na lusterku będzie paliła się lampka, a do uszu docierać będzie irytujące „beep, beep, beep”. Tego się nie da wyłączyć. Volvo mi mówi, co mam robić. Mam zapiąć pasy i nie dyskutować. Owszem, pojedzie i bez pasów, ale wolałbym słuchać sobie warczącego silnika R6, niż „beep, beep, beep”.

Volvo wprowadziło do swoich pojazdów pasy bezpieczeństwa w roku 1967. Jednocześnie, nie zdecydowało się zagarnąć patentu tylko dla siebie, tylko uczyniło go „wolnym” – tak, aby ludzie, którzy nawet nie kupią Volvo, mogli czuć się nieco bezpiecznej w samochodzie. I tak oto, Volvo zrobiło prezent wszystkim kierowcom – „pasy” stały się standardem, który następnie wprowadzano również do lokalnych aktów prawnych. Kierowca, pasażerowie muszą mieć pasy, bo tak jest bezpieczniej. I rzeczywiście, takie podejście przyczyniło się do uratowania niezliczonych żyć. Trudno jest to nawet obecnie oszacować. A rewolucja według Volvo trwa już od niemal 60 lat.

Tyle, że nie każdy był zadowolony. Fakt, nie trzeba było pasów zapinać, ale ludzie nie byli przyzwyczajeni do takich rzeczy. Sam fakt ich obecności w samochodach był dla nich irytujący. Nie byli przekonani do tego, czy pas rzeczywiście działa. Uważali oni, że jest niewygodny, ogranicza ich wolność, jest niepotrzebny. Jak bardzo się mylili? Bardzo się mylili. Niezapinanie pasów w samochodzie to nie tyle głupota – to po prostu idiotyzm. Narażanie i siebie i innych – bezwładne ciało w trakcie uderzenia może spowodować ogromne szkody w ludziach, jeżeli w konkretnym aucie znajduje się więcej osób. Nie mówiąc już o możliwości koncertowego wylotu przez przednią szybę w pojeździe. Nie brzmi to fajnie.

Mając przed oczyma takie komentarze, od razu przypomina mi się Czcigodny Janusz Korwin-Mikke, który palnął kiedyś, że pasy bezpieczeństwa to ograniczanie wolności – bo przecież jak ktoś chce się zabić, to niech się zabije. Jego sprawa. No, nie. Można być świetnym brydżystą, można odnosić sukcesy w polityce i generalnie – jakąś inteligencję mieć. Ale to nie znaczy, że ma się racje w każdym temacie. Ja też często nie mam racji i z tym żyję. 180 km/h w Volvo – o, kurde, no nie kupię już Volvo. Producent X daje mi więcej wolności. Jak będę chciał tyle zasuwać, to zasuwam na swoją własną odpowiedzialność. Najwyżej mandat dostanę, albo mi lejce zabiorą. A jak nie zabiorą, bo nie zdążą, a Ty przywalisz komuś „z czoła” na drodze? Odbijesz się od barierki, spowodujesz karambol i uśmiercisz parę osób? Dumny będziesz? Dumna będzie rodzina?