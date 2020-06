Nikt nie lubi bezsensownych firmowych spotkań. Można to zrobić lepiej

Wskazówka: całe spotkanie jest fakultatywne!

Najważniejsze jest to, że same spotkania, pomimo, iż są wpisane w kalendarz, nie są obowiązkowe! Zwłaszcza, że dla większości zebrań wymagamy agendy. Jeśli do poniedziałku wieczorem nie mamy zaakceptowanego programu wtorkowego spotkania projektowego, spotkanie się nie odbywa. Nie ma agendy, nie ma o czym rozmawiać, nie ma co tracić czasu.

Po drugie, dobre spotkanie ma dobrze przygotowaną agendę

Plan zebrania nie jest czymś formalnym, ale musi być spisany. Zespół Nozbe do pracy używa aplikacji Nozbe Teams, więc agenda spotkania to często po prostu checklista zapisana w komentarzu do zadania, bądź lista zadań w sekcji konkretnego projektu. Zawsze jest w miejscu, do którego każdy z uczestników spotkania ma dostęp.

Wskazówka: agenda ma być rozwinięta o dokumentację.

Sam plan nie wystarczy. Aby temat mógł trafić do agendy, musi być dobrze przygotowany. Czyli w przypadku wtorkowego spotkania projektowego do poniedziałku wieczorem każde zagadnienie powinno być opisane przez osobę, która je zgłosiła. Tego rodzaju dokumenty tworzymy w aplikacji Dropbox Paper, która pozwala komentować konkretne fragmenty tekstu.

Wskazówka: każdy uczestnik ma odrobić pracę domową!

Mamy więc agendę z opisanymi zagadnieniami. Obowiązkiem każdego uczestnika jest zapoznanie się z nimi przed spotkaniem. Wracając do przykładu spotkania projektowego: każdy czyta tematy i od razu komentuje odpowiednie akapity, wypisując swoje wątpliwości czy spostrzeżenia.