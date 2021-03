Jeśli nie wiecie czym są lootboksy, to szybko wyjaśnię. To wirtualne skrzynki związane z grami, często kupowane – ale ich główną cechą jest brak wiedzy o tym, co znajduje się w środku. Czy to hazard? Zdania są podzielone, ale coraz więcej krajów chce je tak właśnie klasyfikować. Jeśli niemiecki Bundesrat zaakceptuje uchwalone przez Bundestag nowe przepisy dotyczące ochrony osób niepełnoletnich, lootboksy będą w tym kraju przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich. Wszystko prawdopodobnie wyjaśni się już w kwietniu.

Belgijski rząd jasno uznał lootboksy za hazard, twórcy i wydawcy gier utrzymują natomiast, że bliżej im do jajek z niespodzianką, których zawartość jest…właśnie niespodzianką. Trochę trudno się z tym zgodzić – co innego plastikowa zabawka, która ląduje dwa dni później w koszu na śmieci, a co innego element ekwipunku w grze, który albo upiększa postać, albo ułatwia rozgrywkę.

Jestem bardzo ciekawy jaki efekt będzie miała zmiana niemieckich przepisów. Ograniczenie wiekowe nie sprawi bowiem, że lootboksy zostaną usunięte z gier. Celowałbym raczej w bardziej restrykcyjne oznaczanie wiekowe – z drugiej strony co ma wtedy zrobić wydawca takiej FIFA 21 Ultimate Team, zmienić oznaczenie wiekowe z 3 na 18? Bez sensu.

Mam też wrażenie, że kolejne kraje będą robić podobnie, twórcy i wydawcy gier będą więc musieli głęboko zastanowić się nad tym, co zrobić, by z jednej strony sprostać przepisom prawa, a z drugiej nie zabić swoich gier.

źródło