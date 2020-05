30 GB transferu danych w miesiącu na urządzeniu mobilnym, to z pewnością wystarczający pakiet do swobodnego surfowania po sieci, na granie mobilne, a jeszcze spokojnie wystarczy na słuchanie muzyki na Spotify czy parę odcinków serialu na Netfliksie czy HBO GO.

U operatorów infrastrukturalnych, nie ma planu z dokładnie 30 GB transferu danych prócz T-Mobile, gdzie abonament z 30 GB kosztuje 59 zł, ale jakbyście chcieli nabyć plany z większą liczbą GB, to w Orange 70 GB kosztuje 75 zł, w Play 35 GB – 70 zł, a w Plusie 72 GB – 70 zł. To tak dla porównania z poniższymi ofertami.

Ile kosztuje 30 GB u pozostałych operatorów? Zapraszam do naszego zestawienia.

Jeszcze w kwestii porządkowej – wszystkie prezentowane tu oferty z 30 GB transferu danych w miesiącu, zawierają w sobie nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS.

Oferta komórkowa w a2mobile z 30 GB transferu