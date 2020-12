Nie będę ujawniał rozwiązania kilku konkretnych wątków, bo… nie ma ich w ogóle w filmie. Jestem totalnie zaskoczony, że poza dość ogólnym zakończeniem, twórcy pozostawili tak dużo niedomówień. Można przyjąć, że to nie informacje o przyczynach skażenia Ziemi oraz to, co stało się z postaciami pierwszo- i drugoplanowymi były w tej opowieści najważniejsze, ale brak takiej klamry domykającej opowieść była niemałą niespodzianką. Dlaczego się na to zdecydowano? Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków, ale twórcy poszli chyba trochę na łatwiznę.

Szykujcie się na dobry początek roku. Co zobaczymy w styczniu na Netflix

W mig zrozumiecie przesłanie filmu, które może przez wielu zostać uznane za niezbyt wyszukane, ale musi wystarczyć. Seans „Niebo o północy” nie zapadnie Wam raczej w pamięci, lecz może skłonić do krótkiej refleksji. Wygląda mi na to, że to był właśnie cel tej produkcji i niestety niewiele więcej, a szkoda, bo potencjał był o wiele, wiele większy, szczególnie że na planie pojawili się Felicity Jones, Kyle Chandler, David Oyelowo, Demián Bichir i Tiffany Boone, którym nie dano się do końca wykazać.

Film od dzisiaj na Netflix.