Światło ze smartfonów i komputerów może być szkodliwe także dla naszej skóry

O szkodliwości niebieskiego światła mówi się od dawien dawna. Tryb nocny na całym pakiecie urządzeń na dobre wpisał się w repertuar większości urządzeń. Sam, przyznaję, nie wyobrażam sobie już wieczornego zerkania w ekran smartfona, komputera czy tabletu. Wyłączam go wówczas wyłącznie do edycji zdjęć, albo… przy oglądaniu zdjęć, bo jednak wówczas kolory bardzo odbiegają od oryginalnych. Specjaliści od lat przekonują, że niebieskie światło może odbić się sporym echem dla naszych oczu, dlatego warto je ograniczać. Mówią, acz żadnych rzetelnych badań w tym zakresie nikt nie przedstawia. Ale zakładając że dotychczasowe informacje są prawdziwe to dziś można do nich dołożyć kolejną cegiełkę. Okazuje się, że może być ono szkodliwe nie tylko dla naszego wzroku, ale także… naszej skóry.