Nieautoryzowane transakcje – czy banki mają obowiązek zwrotu środków utraconych w wyniku oszustwa?

Od dwóch miesięcy pomiędzy UOKiK a bankami w Polsce zarysował się nam niejako konflikt w sprawie interpretacji obowiazujących przepisów, dotyczących nieautoryzowanych transakcji płatniczych, do których to dochodzi w wyniku oszustwa. Przyjrzyjmy się jemu, bo z takimi oszustwami w Polsce mamy do czynienia niemal każdego dnia.