Pandemia pokazała, że nie wszystko może być wirtualne

Jakiś czas temu Konrad opisał swoje odczucia na temat tego, jak uczestnicząc w wydarzeniach i konferencjach on-line traci się istotną część tego, czym takie eventy są. I o ile jestem w stanie się z nim w pełni zgodzić z tym, że przeniesienie ich do sieci jest balansem zysków i strat, to jest to jednak możliwe. Moim zdaniem pandemia pokazała jednak też coś zupełnie innego, co w galopującym w kierunku pełnej cyfryzacji świecie może być na wagę złota. Lockdown udowodnił bowiem, że jak bardzo nie byłoby to marzenie fanów Si-Fi, to nie wszystkie aspekty życia można zdigitalizować i nie da się pewnych rzeczy załatwić „przez internet”, jak bardzo byśmy nie próbowali zrobić.

Widać to bardzo dobrze po branżach, które w minionym roku radziły sobie najgorzej

Wiele firm i instytucji musiało szybko dostosować się do nowych obostrzeń i niektóre z nich po prostu, z racji natury swojej działalności, nie była w stanie tego zrobić. O ile np. sklepy nie miały z tym większego problemu (wiele z nich po raz pierwszy umożliwiło zakupy e-commerce), o tyle wszystkie „towarzyskie” instytucje borykają się z takimi problemami, że są gotowe otwierać się pomimo tego, że wiedzą, iż dostaną za to mandat. Sam łapię się na tym (gdzie nigdy nie uważałem się za osobę bardzo społeczną), że zaczynam nieco tęsknić chociażby za wypadem do kawiarni. Kawa podana na wynos w plastikowym kubeczku nie smakuje po prostu tak samo. W takich miejscach produkt był bowiem często tylko dodatkiem do atmosfery, którą dane miejsce stwarzało.