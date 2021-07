Nie wiedziałem, że może zabraknąć cyfrowego egzemplarza gry

Mimo kilku lat na karku, Final Fantasy 14 cieszy się bardzo dużą popularnością, ostatnio zanotowano znaczący wzrost zainteresowania grą. Na Steamie tytuł zaliczył właśnie swój rekord notując 47 tysięcy grających w tym samym czasie osób (poprzedni wynosił 41 tysięcy). Mówi się o tym, że wzrost popularności FF14 może wynikać z napływu graczy, którzy wcześniej grali w World of Warcraft. Pozostaje pogratulować producentom i mieć nadzieję, że takie sytuacje więcej się nie powtórzą.

Cyfrowa dystrybucja to jednak nie tylko same zalety. Ja wciąż kupuję gry w pudełkach – głównie po to, żeby postawić je na półce, a po cyfrę sięgam tylko w przypadku promocji. Sęk w tym, że gram przede wszystkim na konsolach, gdzie rynek fizycznych kopi wciąż istnieje – gry można kupić na płytach lub na kartach (Nintendo Switch), w przypadku PC dostajemy po prostu kody do pobrania gry z sieci. Awaria platformy oznacza, że tracimy dostęp do wirtualnej półki, nie możemy też nic zrobić jeśli producent lub sklep zdecyduje o tym, że tytuł znika. Doskonale pokazał to niedawno PlayStation Store wycofując ze sprzedaży Cyberpunka 2077, gdzie w tym samym czasie bez problemu można było kupić grę na płycie. Dlatego sam nie zaryzykowałbym jeszcze zakupu konsoli bez napędu optycznego. Zupełnie inaczej wygląda też kwestia poszczególnych platform jeśli chodzi o wirtualne targowiska. W przypadku konsol ich producenci mają własne sklepy i monopol, szczególnie na ceny. Jeśli Microsoft albo Sony zdecydują, że jakaś gra kosztuje tyle i tyle, gracz nie ma cyfrowego wyboru. Może albo kupić ją w tej kwocie, albo czekać kilka miesięcy na promocje – ewentualnie kombinować z tańszymi doładowaniami-zdrapkami do cyfrowego sklepu z grami konsolowymi. W przypadku PC jest zupełnie inaczej i te same produkcje dostępne są do kupienia w kilku różnych miejscach, często w różnych cenach, a do tego dochodzą cyfrowe sklepy z kodami. Jedni z nich nie korzystają, bojąc się o pochodzenie kluczy, inni nie widzą innych miejsc do zakupu cyfrowych gier.

źródło