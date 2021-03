Nie – setki gier z Game Pass nie zastąpią mi TEJ JEDNEJ w którą aktualnie chcę zagrać

To także powód dla którego – w mojej opinii – wojny konsolowe są kompletnie bez sensu. Każdy z obozów ma do zaoferowania coś innego — Nintendo bawi się we własnej lidze i odnosi ogromne sukcesy. PlayStation i Xbox są znacznie bliższe w pomysłach, ale Sony i Microsoft mają nieco inny zamysł na swoje sprzęty. Ci pierwsi inwestują w gry na wyłączność by przyciągnąć graczy PC i zaoferować im treści, których nie znajdą nigdzie indziej. Ci drudzy kupują studia na potęgę, ale rozwijają własny ekosystem usług – dlatego poza Xboksem gry trafiają na komputery, a nawet PlayStation. Zarówno Gran Turismo jak i Forza to doskonałe gry. Niestety – tej pierwszej nie znajdę w Game Passie… prawdopodobnie nigdy?

Spierać się o to co jest lepsze można w nieskończoność, ale prawdą jest, że wszystko zależy od indywidualnego podejścia. Jeżeli ktoś ma półtorej godziny w tygodniu by zasiąść przed konsolą, a jeden Assassin’s Creed dostarcza mu frajdy przez rok — to nawet kupienie Game Passa w promocji będzie dla niego stratą pieniędzy. Lepszą inwestycją będzie gra która go interesuje i do której dostępu nie straci, gdy ta wyleci z usługi. Weźcie to pod uwagę następnym razem, gdy usilnie będziecie wmawiać innym, że konsola bez abonamentu nie ma sensu. Sam bardzo się cieszę z dostępu do abonamentu, ale zdecydowanie nie jest on najważniejszym elementem — choć pozwolił już odkryć kilka perełek, które prawdopodobnie umknęłyby mi, gdyby nie to że były w ofercie.