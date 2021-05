Nie myślałem, że aż tak polubię się z wibracjami w padzie do PS5

Jedną z kluczowych cech DualSense, czyli nowego pada PlayStation 5 nie jest jego przemodelowany wygląd, ale dwie nowości – haptyczne wibracje i adaptacyjne spusty. Określenie „haptyczna wibracja” to takie trochę masło maślane, ale całkiem trafnie oddaje to, jak działa DualSense. Wibracyjna informacja z pada nie jest niczym nowym. DualShock do pierwszego PlayStation też zachwycał wibracjami, ale nie mieliśmy wtedy za bardzo punktu odniesienia. Po wielu latach poznaliśmy już normalne wibracje – ba, sam korzystałem nawet z wibrujących słuchawek i choć jest to fajna ciekawostka, to szybko je wyłączyłem, bo wibrująca głowa to nic przyjemnego.

Czy wibracje w DualSense są przyjemne? I tak, i nie. Początek pierwszego biomu w Returnal potrafił przywitać deszczem, który doskonale czułem w padzie do PS5. Ten wibrował delikatnie, w taki nieco niepokojący sposób, świetnie oddając to, co dzieje się na ekranie. Ba, budował wręcz klimat. W Resident Evil pad delikatnie wibrował gdy uruchamiało się mapę, co w bardziej przerażających fragmentach gry potrafiło mnie nawet delikatnie przestraszyć. W takich fragmentach gry wszystko jednak zależy od odpowiedniego zaimplementowania siły wibracji i ich rozłożenia na padzie. DualSense daje ogromne możliwości pozwalając padowi wibrować w różnych miejscach obudowy, co przekłada się na specyficzne odczucia dla dłoni gracza.

Bardzo podobają mi się również adaptacyjne spusty dostosowujące opór do…no właśnie, do czego. W strzelankach dają inne odczucie broni. Czasem to przeszkadza, bo trzymanie palca na spuście potrafi delikatnie zmęczyć, a (przynajmniej na początku) dodatkowy opór wytrąca nieco z rozgrywki, bo jest zupełnie inny niż na normalnym padzie. I choć w takim Rainbow Six Siege adaptacyjne spusty potrafią przeszkadzać, to efekt podoba mi się tak bardzo, że nie wyłączyłem tej funkcji. Bo w końcu gramy przede wszystkim dla frajdy, prawda? Sposobów na wykorzystanie programowalnego zachowania spustów jest sporo – można przecież blokować możliwość wciśnięcia triggera kiedy jakaś zdolność postaci wciąż się ładuje – ale nawet różny ciężar broni w strzelankach da się świetnie na ten system przełożyć sprawiając, że różnice w tym z czego aktualnie strzelamy nareszcie są odcuzwalne.