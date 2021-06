Nie musisz mieć ogromnego domu, Roomba skutecznie posprząta także twoje mieszkanie!

iRobot Roomba i3 możesz podłączyć do mobilnej aplikacji i za jej pomocą zlecać sprzątanie, ustalać harmonogramy i nie tylko!

Jednym z elementów stosunkowo nowym dla całej rodziny robotów Roomba jest mobilna aplikacja. Testowany przeze mnie model i3 nie ma funkcji mapowania rozkładu pomieszczeń – ale w żaden sposób nie sprawia, że aplikacja jest nieprzydatna. Z jej poziomu można nie tylko zlecać porządki, odczytywać wiadomości o konieczności opróżnienia pojemnika, ale także ustalać pełne harmonogramy sprzątania. Co ważne — te potrafią działać sezonowo i sugerować optymalne rozwiązania np. w czasie, gdy domowi pupile linieją bardziej niż na co dzień. Trudno też przejść obojętnie obok możliwości integracji robota sprzątającego z potężnym narzędziem jakim jest platforma IFTTT. Z jej pomocą można tworzyć zaawansowane scenariusze, jak chociażby rozpoczęcie sprzątania po tym, gdy opuścimy mieszkanie. IFTTT to jednak na tyle rozbudowane oprogramowanie, że mogą być one znacznie bardziej złożone.

Aplikacja iRobot pozwala także — po prostu — kontrolować roboty sprzątające. Możemy za jej pośrednictwem „ręcznie” wydać polecenie sprzątania, bądź zakończenia i powrotu do bazy. Nic też nie stoi na przeszkodzie by ustalić limity czasowe sprzątania, a po całej pracy podejrzeć w historii podsumowanie. Tam dowiemy się m.in. jaki obszar został posprzątany, dowiemy się o zdarzeniach (czyli obszarach sprzątanych z większą dokładnością, bo robot wykrył na nich więcej zabrudzeń), a także sprawdzimy dokładną mapkę, gdzie widać które strefy wymagały więcej uwagi. Aplikacja i oprogramowanie robotów są stale rozwijane, więc możliwe, że w przyszłości również i3 otrzyma nowe funkcje lub takie, które występują obecnie w wyższych modelach, jak tworzenie mapy mieszkania. Robot obsługuje także polecenia wydawane za pośrednictwem popularnych asystentów głosowych – w tym cieszących się ogromną popularnością w Polsce Asystenta Google oraz Alexy od Amazonu.

Robot sprzątający na niewielkim metrażu sprawdza się doskonale!

Jeżeli wydawało Wam się, że roboty sprzątające na niewielkich, ciasnawych, powierzchniach to rzecz która absolutnie się nie sprawdzi to… nic z tych rzeczy! Najnowszy robot Roomba i3 w dwupokojowym mieszkaniu w bloku doskonale daje sobie radę, każdego dnia przemierzając kolejne metry w poszukiwaniu kurzu i innego brudu, który może wessać. Warto zaznaczyć, że mowa tu o mieszkaniu które w żaden sposób nie było projektowane pod idealną współpracę z takimi urządzeniami. Jeżeli zaś przez lata unikaliście tego typu sprzętów z wyobrażeniem, że sprawdzają się tylko w ogromnych willach, gdzie stoją dwa meble na krzyż – to spokojnie. Bez obaw możecie powierzyć im czystość także we wnętrzach zamieszkiwanych przez zwykłych śmiertelników.

