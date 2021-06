Nie ma procesorów. I nie będzie

Ta pewność, zbudowana na długotrwałym gromadzeniu zapasu procesorów, skończyła się 18 maja, kiedy japoński producent dołączył do Forda, Hondy, Volkswagena i innych firm zmuszonych do spowolnienia lub zawieszenia produkcji. Zaledwie miesiąc wcześniej Renesas Electronics, japoński koncern produkujący trzecią część wszystkich procesorów stosowanych w samochodach, wznowił produkcję po pożarze z 19 marca.

Producenci procesorów ostrzegali wcześniej, zapotrzebowanie na urządzenia wyposażone w procesor, od laptopa, przez telefon, do konsoli wzrosło w czasie epidemii w stopniu przekraczającym możliwości głównych producentów. Każdy kolejny pracownik on-line to kolejna chmura, chmura wymaga serwerów, serwery – procesorów. Samochody to tylko ostatnia ofiara. Prezes Foxconn, Liu Young-Way, wypowiedział się ostrożnie, przyznając że faktycznie są pewne ograniczenia, które nie powinny jednak zbyt mocno dotknąć głównych odbiorców. I zapewne główny odbiorca Foxconn może spać spokojnie, potrzeby Apple są dla tajwańskiego producenta priorytetem. Ale to nie dotyczy wszystkich, a Samsung i Nintendo zapowiadają dalsze obniżenie dostaw.