NVIDIA GeForce RTX 3060 z programowym limiterem

W nadchodzącym tygodniu, 25 lutego, będzie miała miejsce premiera nowego modelu karty graficznej NVIDIA – GeForce RTX 3060. Może to być całkiem ciekawy produkt, bo nadal oferuje bardzo dobrą wydajność, dużo pamięci oraz atrakcyjną cenę. Sugerowana cena detaliczna to 329 USD, czyli w przeliczeniu w Polsce powinno to być około 1500 PLN. I nawet jeśli takie karty pojawią się wkrótce w sprzedaży, to nie sądzę aby ich cena była zbliżona do sugerowanej. Nie w czasach gdy ludzie kupują używane karty pokroju Radeona RX 5700 za dwukrotność jej wartości jeszcze kilka miesięcy temu.

Dostępność innych GPU z rodziny Ampere jest znikoma, nawet jak gdzieś się pojawią, to natychmiast znikają, a z cenami sugerowanymi nie mają nic wspólnego. Boom na rynku kryptowalut, gdy Bitcoin i Ethereum biją kolejne rekordy skutecznie zachęca wszystkich posiadaczy kart graficznych do kopania, bo zwyczajnie się to opłaca. I nic nie zapowiada aby miało się to w najbliższej przyszłości zmienić. Nawet jeśli GeForce RTX 3060 będzie miał programowe zabezpieczenie, które limituje wydajność kopania o połowę, to obawiam się, że zostanie ono szybko złamane. Co prawda NVIDIA otwarcie rzuca wyzwanie hakerom i zapewnia słowami swojego rzecznika, że zabezpieczenie to nie będzie łatwe do obejścia, to ja jakoś nie jestem przekonany. Modyfikacje BIOSów kart graficznych wykonuje się już od lat.

Hi Ryan. It's not just a driver thing. There is a secure handshake between the driver, the RTX 3060 silicon, and the BIOS (firmware) that prevents removal of the hash rate limiter. — Bryan Del Rizzo (@bdelrizzo) February 19, 2021

Jednocześnie firma zapewnia, że nie ma zamiaru implementować podobnego ograniczenia w innych modelach kart. Po części pewnie dlatego, że nie miałoby to sensu, wystarczyłoby skorzystać ze starszych sterowników. Ale jeśli rozwiązanie to stanie się skuteczne, to może kolejne modele będą również zabezpieczone przed kopaniem. W dłuższej perspektywie, przy założeniu, że to naprawdę działa, miałoby to sens, bo GPU dedykowane do kopania, raczej go nie mają.

NVIDA CMP – Cryptocurrency Mining Processor

Wraz z zapowiedzią ograniczenia wydajności w modelu RTX 3060, pojawiła się też informacja, że NVIDIA wprowadzi do oferty układy dedykowane kopaniu kryptowalut. W sprzedaży mają pojawić się cztery modele, dwa słabsze jeszcze w tym kwartale, dwa mocniejsze w następnym. Będą one nie tylko pozbawione wyjść wideo, ale również części GPU, które odpowiadają bezpośrednio za przetwarzanie grafiki. Mają być za to energetycznie zoptymalizowane pod kopanie. NVIDIA wprost tego nie potwierdza, ale w oświadczeniu przesłanym The Verge, stwierdza, że produkcja tych układów nie wpłynie na dostępność kart graficznych GeForce. Układy CMP mają być chipami, które nie spełniają norm, czyli wygląda na to, że przeznaczy na to odpadki, które powstają przy produkcji właściwych GPU.