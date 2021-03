Od kilku godzin spływają do nas informacje od Czytelników, którzy zwracają nam uwagę na problem z niedziałającymi aplikacjami na urządzeniach z Androidem. Pojawiający się komunikat „Aplikacja przestała działać” uniemożliwia korzystanie z dziesiątek, jeśli nie setek aplikacji, które do tej pory działały bez zarzutu. Zgłoszenia pojawiają się na całym świecie. Choć początkowo dotyczyły one urządzeń Samsunga, tak szybko okazało się, że z awarią borykają się użytkownicy innych producentów — od najbardziej popularnych smartfonów, po te bardziej niszowe. Co się stało?

Aplikacja przestała działać. Co się stało na Androidzie?

Społeczność użytkowników z całego świata zdążyła już wyśledzić i zidentyfikować problem oraz winnego. To Android System WebView. W Google Play dowiecie się, że:

Android WebView to wstępnie zainstalowany na urządzeniu składnik systemu bazujący na Chrome. Umożliwia on aplikacjom na Androida wyświetlanie treści internetowych. Należy go na bieżąco aktualizować, by zawierał najnowsze zabezpieczenia i poprawki.

A to oznacza, że problem dotyka przede wszystkim aplikacje oferujące możliwość wyświetlania treści stron internetowych bezpośrednio z ich poziomu. Dlatego przestały działać m.in. Allegro, OLX, aplikacje pogodowe, skrzynki mailowe i wiele wiele innych.

Co zrobić by aplikacje na Androida znów zaczęły działać?

By poradzić sobie z tym problem, czekając na ruch Google, musicie odinstalować najnowszą aktualizację Android System WebView. W zależności od modelu, możecie udać się do : Ustawienia > Aplikacje > Android System WebView i z rozwijanego menu wybrać opcję Odinstaluj aktualizację. W Google Play pojawiła się też aktualizacja Android System WebView o numerze 89.0.4389.105 — warto ją zainstalować i sprawdzić czy problem został wyeliminowany.

W rozwiązaniu pomóc ma też zainstalowanie Android System WebView w wersji beta — tu potrzebne będzie skorzystanie ze stron internetowych oferujących możliwość pobrania i instalowania plików apk — np. APKMirror. Wersja beta aplikacji (choć wydana 17 marca) nie wywołuje problemów i nie zawiesza innych programów.

Jak widać, samo Google potrafi sporo namieszać w naszych urządzeniach. Nieoczekiwane awarie zdarzają się niemal wszędzie i trzeba mieć świadomość, że mogą pojawiać się coraz częściej. Nie pozostaje nam nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalne rozwiązanie — które pojawi się w formie aktualizacji.