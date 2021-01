Nie daj się nudzie w ferie, kupuj na wyprzedaży w x-kom

Spędź ferie produktywnie

Tegoroczne ferie miały wyglądać inaczej, ale kiedy życie daje same cytryny, to trzeba zrobić z nich lemoniadę. A kiedy x-kom robi wyprzedaż, to warto z niej skorzystać. Dlatego warto wykorzystać obie te sytuacje i produktywnie wykorzystać czas ferii zimowych. Najpierw możesz nauczyć się nowych umiejętności graficznych na tablecie, a później dla relaksu oglądać na nim filmy i seriale.

Zimowa wyprzedaż w x-kom

Wykorzystaj zimową wyprzedaż w x-komie, żeby zapewnić sobie rozrywkę na długie, chłodne wieczory. Spójrz, to tylko niewielka część promocyjnej oferty:

Zobacz promocje na ferie w x-kom

Jak skorzystać z rabatów na ferie w x-kom?

Aby obniżyć ceny produktów:

dodaj produkt objęty promocją do koszyka; aktywuj w koszyku kod: ferie2021 dokończ składanie zamówienia.

Promocja trwa od 4 do 17 stycznia lub do wyczerpania puli produktów promocyjnych.

Wpis powstał przy współpracy z x-kom.