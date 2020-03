Bardzo przyjemna rodzinna historia w przyszłym roku dobiegnie końca. Netflix potwierdził właśnie, że zamówił 3. i ostatni sezon Zagubionych w kosmosie, który pojawi się na platformie streamingowej w 2021 roku.

Serial Zagubieni w kosmosie nie osiągnie może statusu kultowego jak seria Star Trek czy Star Wars, ale z pewnością nie można odmówić uroku tej familijnej produkcji. Zarówno oglądając pierwszy jak i drugi sezon, można spędzić przyjemnie kilka godzin, również z młodszymi domownikami, co potwierdza recenzja ostatniego sezonu opublikowana przez Pawła Winiarskiego. Warto też docenić fakt, że od początku serial planowany był jako trylogia, więc nie ma wielkiego zaskoczenia, że kolejny, 3. sezon, będzie tym ostatnim. To niekoniecznie musi być też zła wiadomość, bo pewnie każdy z nas jest w stanie przypomnieć sobie produkcje, które przeciągano zdecydowanie za długo.

More #LostinSpace is coming. The third and final season arrives in 2021 on Netflix. pic.twitter.com/tZw1r5ZOCR

— Lost In Space on Netflix (@lostinspacetv) March 9, 2020