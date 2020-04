Netflix – wstępna lista nowości na maj. Te premiery już znamy

Co nowego na Netflix w maju?

„Hollywood” od twórcy „Glee” i „American Horror Story”

Na oficjalną i pełną listę nowości w maju na Netfliksie jeszcze musimy chwilkę zaczekać, ale serwis zapowiedział już kilka premier, na które czekamy. Wśród nich znalazł sie nowy projekt Ryan’a Murphy’ego, który stworzył takie hity jak „Glee”, „American Horror Story” czy „Pose”. Teraz na stałe związał się z Netfliksem i będzie przygotowywać nowe seriale o raz mini-serie właśnie dla giganta streamingowego. Pierwszym z nich jest serial „Hollywood”, który określany jest mianem serii limitowanej, czyli zamkniętej w kilku odcinkach bez planów rozwinięcia historii o nowe sezony.

„Hollywood” skupi się na grupie ambitnych aktorów i filmowców, którzy będą walczyć o realizację własnych marzeń oraz ambicji w „fabryce snów”, jak określane jest Hollywood. Serial nie będzie jednak prezentować prostych ścieżek do sukcesu, lecz skoncentruje się na przeciwnościach, z którymi musieli mierzyć się młodzi ludzie. Niesprawiedliwy system i uprzedzenia dotyczące rasy, płci i seksualności, które w dzisiejszych czasach wcale nie straciły na aktualności – czytamy w zapowiedzi. W obsadzie znaleźli się David Corenswet jako Jack, Darren Criss jako Raymond, Jeremy Pope jako Archie, Laura Harrier jako Camille, Samara Weaving jako Claire, Dylan McDermott jako Ernie. Autorką scenariusza i reżyserką jest Janet Mock, a do producentów wykonawczych należą Ryan Murphy i Ian Brennan, a także Alexis Martin Woodall. Premiera 1 maja.

„The Eddy” z Joanną Kulig od Damiena Chazelle

Drugą z głośniejszych produkcji jest mini-seria „The Eddy”, której zwiastun został zaprezentowany wczoraj wieczorem. Serial przedstawia losy muzyka i managera klubu w Paryżu, który z powodu kłopotów i powiązań z szemranymi osobami swojego wspólnika będzie musiał dokonać wielu trudnych decyzji. Dodatkowo, w mieście pojawia się jego córka, która namawia go do powrotu do Nowego Jorku. W obsadzie znaleźli się Andre Holland i Joanna Kulig. Polka po raz pierwszy wystąpi w produkcji twórcy Oscarowego hitu „La La Land” oraz „Pierwszego człowieka” Damiena Chazelle. Dla amerykanina to pierwszy serial w dorobku. Premiera 8 maja.

Co jeszcze w maju na Netflix?

W oficjalnych zapowiedziach na maj znalazły się także filmy „Cały dzień i noc”, „Niewłaściwa Missy” oraz serial „Osądzeni przez media”. Pierwsza z produkcji pokaże historię Jahkora, który nigdy nie chciał stać tym, kim był jego ojciec, lecz uniknięcie takiego losu najwyraźniej nie było mu pisane. Mimo, że ojciec nigdy nie chciał by Jahkor trafił do więzienia, obydwaj znajdą się tam, co doprowadzi do poznania niebezpiecznego świata przez syna. Dzięki temu wspólnie odbędą podróże w głąb siebie, co ich zjednoczy. Role główne przypadły Ashtonowi Sandersowi i Jeffrey’owi Wrightowi. Film pojawi się na Netflix 1 maja.

„Niewłaściwa Missy” jest komedią, w której nasz główny bohater Tim Morris pozna dziewczynę swoich marzeń i postanawia zaprosić ją na wspólny wyjazd na Hawaje. Dopiero na lotnisku zorientuje się, że wysłał zaproszenie do… niewłaściwej Missy. Premiera filmu 8 maja. „Osądzeni przez media” to natomiast dokument mający rzucić nowe światło na najbardziej wstrząsające sprawy ostatnich lat, które zapadły głęboko w pamięć opinii publicznej. Wśród poruszonych spraw znajdą się głośny proces w sprawie morderstwa zainspirowanego programem Jenny Jones, sensacyjna historia politycznego upadku Roda Blagojevicha i sprawa Amadou Diallo, nieuzbrojonego imigranta z Afryki, w którego kierunku nowojorska policja oddała 41 strzałów. Dokument zadebiutuje 11 maja.

Dzięki nieoficjalnym zapowiedziom Upflix.pl wiemy też, że w maju premierę będą mieć 2. sezon „Już nie żyjesz”, „Renowatorzy z Doliny Rdzy” (8 maja), „Scissor Seven” (7 maja), „Pracujące mamy” (6 maja) i „The Hollow” (8 maja).

Oficjalna i pełna lista nowości na Netflix w maju powinna pojawić się już niedługo.