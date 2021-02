Tim Burton tworzy dla Netflixa serial w uniwersum Rodziny Addamsów

Tim Burton to jeden z twórców filmowych którego raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Twórca najbardziej baśniowych horrorów ma w swoim dorobku takie klasyki jak Edward Nożycoręki, fenomenalne wcielenia Batmana, Sok z Żuka czy Gnijąca Panna Młoda. W ostatnich latach brakowało projektów od jednego z najbardziej charakterystycznych reżyserów, ale wygląda na to, że wkrótce wszyscy fani jego twórczości będą mieć powody do radości. Tim Burton tworzy serię telewizyjną w uniwersum Rodziny Adamsów!

Przygody Wednesday z Rodziny Adamsów w nowym serialu Netflixa tworzonym przez Tima Burtona

Jak informuje serwis The Verge, nad serią oprócz Tima Burtona pracują także znani ze Smallville Alfred Gough oraz Miles Millar. Serial będzie opowiadał przygody jednej z najbardziej charakternych postaci w całym uniwersum Rodziny Adamsów. Jak się dowiedzieliśmy – pierwszy sezon serialu miałby liczyć osiem odcinków i będzie skupiał się na edukacji Wednesday w „wyjątkowej” Akademi Nevermore. Znając bohaterkę można spokojnie założyć że nie zabraknie śmiertelnie poważnego, czarnego, humoru — ale mam nadzieję, że serial będzie obfitował też w wiele burtonowskiej magii.