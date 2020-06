Amerykański Netflix ma prawie 2x więcej treści. Są powody do zazdrości?

Ilość ≠ jakość, ale i tak mamy czego zazdrościć zagranicznym katalogom Netflixa

W liczbach wygląda to następująco: katalog dostępny dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych nie ma sobie równych: znalazło się tam 5879 tytułów. Tuż za nim jest kanadyjski (5730) i ten z Wielkiej Brytanii (5673). Polska zaś zostaje daleko w tyle — nasz katalog liczy sobie 3398 tytuły. No ale przecież nie liczy się ilość, a jakość, prawda? No prawda — ale pod tym względem szaleństwa też nie ma. Średni ranking społeczności IMDB dla dostępnych w polskim katalogu treści jest po prostu w porządku: 6,98. Warto nadmienić, że znalazły się w nim 54 nagrodzone filmy i 29 seriali. Patrząc jednak na na katalog USA — średnia od widzów dla wszystkich tamtejszych treści wynosi 6.95, a w kwestii nagrodzonych filmów — doliczono się ich 60, seriali: 32. Zresztą największymi szczęściarzami w temacie docenionych przez profesjonalistów treści są Koreańczycy: ich Netflix to aż 109 nagrodzonych Oscarami filmów i 35 seriali które zgarnęły Emmy.

Jeżeli zaś chodzi o najlepsze oceny od widzów — tutaj królują Portugalia, Azerbejdżan, Gruzja, Ukraina oraz Rosja — ze średnią ocen IMDB wynoszącą 7.13. Ale ich oceny w miarę pokrywają się z profesjonalistami — bo patrząc na najwyższe oceny od recenzentów na MetaCritic, na szczycie także znalazły się Azerbejdżan i Ukraina (65.3), dalej zaś jest Gruzja (65.2), Mołdawia (65), Portugalia i Rosja (64.9).

Ulubione filmy i seriale: gdzie są dostępne na Netflix, a gdzie nie?

Doskonałą sekcją całego wspomnianego raportu jest dla mnie infografiki z mapą świata przyglądającym się ulubieńcom publiczności pod kątem dostępności w różnych regionach. Myślę że za bardzo nie ma tutaj czego tłumaczyć, zobaczcie sami:

Rozbieżności w regionalnych katalogach Netflixa są ogromne, ale… przecież i tak nie mamy czasu obejrzeć tego, co jest u nas

Patrząc na powyższe dane można usiąść i zapłakać, że polski katalog jest taki biedny z porównaniem do tego amerykańskiego. Z drugiej strony: regularnie słyszę narzekania, że firma tak bardzo bombarduje kolejnymi treściami, że i tak nie ma kiedy tego wszystkiego obejrzeć. Moim zdaniem dużo ważniejsze od ilości produkcji w katalogu jest ich jakość — to właśnie tutaj widzę największe pole do poprawy.

