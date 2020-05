Netflix nie będzie ściągał pieniędzy z nieaktywnych kont

Jeżeli użytkownik nie logował się do aplikacji od przynajmniej roku, otrzyma stosownego mejla z potrzebnymi informacjami i przypomnieniem. Na tym się jednak nie kończy, bo Netflix bierze się za porządki. Zaczyna od kont, które nie są używane od co najmniej dwóch lat. Netflix spróbuje skontaktować się z ich posiadaczami mejlowo już w tym tygodniu. Jeżeli użytkownicy nie odpowiedzią, ich konta zostaną automatycznie anulowane. Płatności zostaną odpięte od naszego konta i staniemy się bogatsi o kilkadziesiąt złotych.

Oczywiście Netflix przyjmie wszelkich powracających z otwartymi ramionami. Jeśli użytkownik stwierdzi, że jednak chce korzystać z Netfliksa, będzie mógł odnowić abonament. Każdy, kto anuluje konto i ponownie dołączy do serwisu w przeciągu 10 miesięcy nadal będzie miał dostęp do swoich preferencji oglądania. Nie znikną ulubione tytuły czy szczegóły konta. Całkiem wygodnie, prawda?

Trzeba przyznać, że to zadziwiająco miły gest ze strony Netfliksa. Firmy raczej nie mają nic przeciwko napływającym do nich pieniądzom, szczególnie, jeśli nie muszą zbyt wiele zaoferować w zamian. Nietrudno się domyślić, że to zagrywka przede wszystkim marketingowa. Netflix chce pokazać się jako ten, który dba o swoich użytkowników, jest rozsądny, uczciwy i w ogóle zrobione ze złota. Inną sprawą jest fakt, że konta-zombie stanowią zaledwie pół procenta w serwisie. Sama platforma przyznaje, że pozbycie się ich nie wpłynie poważnie na budżet ani nawet imponującą bazę subskrybentów. Dla nich to niewielki drobiazg, który wygląda całkiem miło i… to wystarcza. Całkiem niezły ruch, Netfliksie.