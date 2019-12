Netflix najmocniej stawia na… samego siebie

To wzrost o 54,6% w stosunku do roku 2018, gdzie tychże oryginalnych produkcji było zaledwie 240. Do wszystkich statystyk zaliczaj się też oczywiście filmy, które miały swoją premierę kinową przy jednoczesnym brylowaniu na platformie jak np. Irlandczyk. Oczywiście Netflix to nie tylko Stany Zjednoczone. Nieco ponad jedna czwarta z tych 371 produkcji została stworzona na rynkach zagranicznych. Szaleństwo Netfliksowe trwa, a gigant coraz odważniej dzieli się ze światem twardymi danymi na własny temat. To z poczucia dumy czy chęci wywołania bladego strachu u konkurencji? Bo przecież jest się czego bać.

Te dane skrywają tajemnice Netfliksa. Jest kilka niespodzianek

Netflix radzi sobie świetnie. Oczywiście nie wszystkie z tych produkcji zasługują na pełną uwagę widzów i zapiszą się na lata w powszechnej świadomości, ale naprawdę nie jest tak źle, jak mogłoby się niektórym wydawać. Poświadczają o tym chociażby nominacje do Złotych Globów, których w tym roku dostał ponad dwa razy więcej niż w trakcie ostatniego konkursu. Produkcje tej platformy są coraz bardziej doceniane przez krytyków, widzów i wszelkie organizacje dzierżące w dłoniach ładne statuetki. Nikt już nie powinien nawet myśleć o tym, że ten cały Netflix to taka chwilowa moda i nie ma w sumie tam co oglądać.

Biorąc pod uwagę, jak wiele serwisów VOD powstaje, nic dziwnego, że Netflix tak mocno trzyma się sam siebie. O ile o produkcje telewizyjne platformy mogą się między sobą bić, sypiąc coraz to większymi sumami, produkcji oryginalnych nikt nikomu w tym momencie nie zabierze. Im lepsze i bardziej popularne będą, tym lepiej dla konkretnego serwisu. To własnie dzieła własnej produkcji stają się kartą przetargową, którą mogą przyciągać do siebie nowych odbiorców.