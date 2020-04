Jeszcze lepiej zarządzaj profilami młodszych widzów na Netflix

Jedną z ciekawszych nowości jest też opcja zablokowania wyświetlania konkretnych filmów, seriali i programów na wskazanych profilach. To pozwoli zapobiec oglądaniu przez młodszych widzów treści, które mogą być w konkretnych przypadkach dla nich niewłaściwe. Każdy z rodziców wie, jakiego rodzaju materiały nie powinny być dostępne dla jego dzieci, dlatego myślę, że to jedna z tych funkcji, z których opiekunowie będą korzystać dosyć często.

To oczywiście nie wszystko, bo Netflix ogłosił także nowy sposób na sprawdzanie konfiguracji konta – przechodząc do sekcji „Profile i kontrola rodzicielska” można wszystkim będzie wygodnie zarządzać i ustawiać. Dla tych, którzy do tej pory zaglądali na konto podopiecznego, by sprawdzić, jakie tytuły oglądał, pojawia się nowa opcja sprawdzania historii obejrzanych tytułów na konkretnych profilach. Dodatkowo, to rodzic będzie teraz mógł zadecydować, czy na profilu dziecka włączone będą automatycznie odtwarzane zwiastuny i materiały promocyjne.

Jak skorzystać z nowych funkcji kontroli rodzicielskiej Netflix?

Wszystko, o czym przeczytaliście powyżej, będzie można dostosować z poziomu ustawień konta na urządzeniach mobilnych w aplikacji Netfliksa oraz na komputerach w przeglądarkowej wersji usługi.

Zrzuty ekranu mogą nie zawierać wszystkich nowych funkcji.