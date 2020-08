Hans Zimmer to jeden z najbardziej rozpoznawalnych kompozytorów muzyki filmowej. To jemu zawdzięczamy ścieżki dźwiękowe m.in. z Karmazynowego Przypływu, Króla Lwa, Gladiatora czy Blade Runnera 2049. Kompozytor ma tysiące fanów na całym świecie, a teraz spod jego rąk wyszła kinowa, rozszerzona, wersja ikonicznego dżingla znanego wszystkim fanom Netfliksa. Tego charakterystycznego „tu-duum”, które towarzyszy początkowi każdego Netflix Original.

„Tu-duum” którego słuchamy z telewizorów okazało się być jednak za krótkie na kinowe standardy — a jako że Netfliksowe produkcje coraz częściej zaglądają na wielkie ekrany, trzeba było wymyślić coś nowego. I tutaj z odsieczą przyszedł sam Hans Zimmer, dodając coś od siebie. Efekt: 16-sekundowy dżingiel, w którym nie zabrakło charakterystycznego „tu-duum”. Efektu końcowego możecie posłuchać poniżej:

The Netflix "ta-dum" soundmark is one of the all time greats, but doesn't work as well in a theater because it's only 3 seconds long.

So Netflix commissioned Hans Zimmer to extend it for theaters and … it's … so … good.pic.twitter.com/RGw26vCAGY

— Siqi Chen (@blader) August 9, 2020