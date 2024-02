Iron Reign na pierwszym zwiastunie. Kryminalny serial Netfliksa z gwiazdą Domu z papieru

Na początku miesiąca podzieliliśmy się z Wami listą filmów i seriali, które zadebiutują na Netflix w 2024 roku. Znalazło się tam miejsce dla kilku ciekawych kontynuacji znanych już hitów – między innymi nowy sezon Squid Games – a także zupełnie nowych produkcji oryginalnych. Netflix w materiałach prasowych pominął jednak jedną pozycję, której zwiastun dopiero dziś trafił do sieci. Mowa o Iron Reign, czyli hiszpańskojęzycznym kryminale z gwiazdą La casa de papel.

Jaime Lorente powraca w mrocznym serialu kryminalnym

Hiszpańskie seriale przeżywają obecnie swój złoty okres – Dom z papieru, Narcos, Szkoła dla elity, Uwięzione czy debiutująca niedawno Griselda. Widzowie pokochali ten surowy i brutalny klimat, dlatego żadnym zaskoczeniem jest to, że już niebawem do tej listy będziemy musieli dopisać kolejną produkcję ze znanymi aktorami. Mowa o Iron Reign, czyli serialu owianym nutą tajemniczy, którego zwiastun właśnie dziś został opublikowany na netfliksowym kanale YouTube.

Iron Reign to serial kryminalny, którego akcja kręcić będzie się wokół portu kontrolowanego przez brutalnego mafioza bez dłoni. Wnosząc po krótkim materiale wideo możemy przypuszczać, że będzie krwawo i mrocznie, ale to wszystko, co możemy na razie powiedzieć o nadchodzącym serialu – Netflix nie podzielił się jeszcze szczegółami fabuły. Wiadomo jednak, że w Iron Reign zobaczymy takich aktorów jak Jaime Lorente, którego fani Domu z papieru uwielbiają za rolę pociesznego Denevra. Obok niego wystąpią też Chino Darín, Natalia de Molina, Enric Auquer i Sergi López y Eduard Fernández.

Premiera Iron Reign została zaplanowana na 15 marca.

