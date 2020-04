Nie inaczej jest też w przypadku Netfliksa, który jest serwisem o wiele większym zasięgu, więc z jego usług mogą korzystać klienci niemal wokół całego globu, dlatego ma większy potencjał wzrostu. Inwestorzy ewidentnie oczekują większych zysków w świetle aktualnych wydarzeń, a przewidywania z ostatniego raportu opiewały na poszerzenie grona abonentów o 7 milionów na całym świecie. Oczywiście tamte predykcje nie powstawały w kontekście nadchodzącego kryzysu, więc wydaje się, że wspomniana liczba jest tylko wartością minimalną i Netfliksa stać na jeszcze więcej.

Nie bez znaczenia jest też kalendarz premier, który w ostatnich tygodniach był w przypadku Netfliksa naprawdę silny, a nadchodzące tygodnie wcale nie będą mniej atrakcyjne, bo tuż za rogiem czają się potencjalne hity jak „Hollywood” i „The Eddy” (nie znamy daty premiery europejskiej produkcji „Kierunek: Noc„, ale może nastąpić jeszcze w maju). To również one przyciągają widzów i zachęcają do przedłużania subskrypcji.

Netflix wspiera HD i HDR na nowych smartfonach i tabletach

Na liście pojawiły się modele od Sony, Xiaomi i Oppo

Te świetne dla Netfliksa informacje zbiegły się z aktualizacją oficjalnej listy urządzeń, na których Netflix wspiera jakość HD oraz dodatek w postaci HDR-u od początku marca. Znalazło się na niej ponad 40 różnych modeli, choć jak zaznaczają różne media oraz posiadacze wymienianych przez Netfliksa urządzeń, treści w jakości HD/HDR były już na nich dostępne od jakiegoś czasu. O co chodzi?