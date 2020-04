Uważajcie gdzie płacicie za Netflixa. Hakerzy czyhają na dane waszych kart płatniczych

Udają że są Netflixem — w praktyce to strony chcące wykraść dane użytkowników

Hakerzy i złodzieje czyhają niemalże na każdym kroku — dlatego tak ważnym jest, by gdy tylko się da — dbać o wszystkie podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa w sieci. Generowanie unikalnych haseł, podawanie naszych danych wyłącznie zaufanym platformom — a przed ich podaniem, upewnianie się po kilka razy, czy aby na pewno to nie ściema. Bo tych przybywa z każdym dniem — jak informuje specjalizująca się w temacie cyberbezpieczeństwa firma Check Point, w ostatnich tygodniach jest ich dużo więcej niż zwykle. Nie bez powodu mawia się, że okazja czyni złodzieja, prawda?

Według ich ostatniego raportu, w ostatnich dwóch tygodniach liczba tego typu stron rośnie w zastraszająco szybkim tempie — ataki phishingowe na Netflixa przybierają na sile. Ich schemat jest banalnie prosty — przestępcy tworzą strony wyglądające niemalże identycznie jak te które przygotowuje Netflix. Adresy internetowe też są bardzo podobne, ale prawda jest taka, że na pasek adresu większość użytkowników i tak nie spogląda. A skoro strona wygląda tak jak ta Netflixa, to ochoczo wpisują dane swoich kart płatniczych — tym samym wpadając wprost w sidła przestępców. Dlatego też uczulam, byście byli czujni — i kilka razy sprawdzali, czy aby na pewno jesteście na dobrej stronie internetowej i dane płatnicze trafiają tam, gdzie powinny. Opcjonalnie: nie wahajcie się też skorzystać z kodów pre-paid do Netflixa, by poczuć się pewniej. Przezorny zawsze ubezpieczony.