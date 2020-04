Mając na uwadze. że produkcje stworzone przez Netflix wykorzystywane są nie tylko w rozrywce, ale też w edukacji, twórcy platformy chętnie udostępniają swoje treści szkołom za darmo. W obecnej sytuacji z wiadomych przyczyn jest to niemożliwe. Dlatego też osoby odpowiadające za Netflixa postanowiły zrobić prezent uczniom, nauczycielom i przy okazji wszystkim miłośnikom filmów dokumentalnych. Dziś bowiem w specjalnej playliście na Youtube pojawiło się ponad 30 pełnometrażowych dokumentów stworzonych. Wszystkie produkcje są bowiem autorstwa samego Netflixa.

Jakie produkcje dostępne są na YouTube?

W chwili obecnej dostępne są 34 filmy, z serii takich jak „Our Planet”, „13”, „Explained” czy „Abstract”. Są to dokumenty skierowane do różnych grup odbiorców, dlatego Netflix w swoim komunikacie zaleca, by w przypadku puszczania filmu dziecku rodzic bądź opiekun sprawdził, czy dane dzieło przeznaczone jest dla jego grupy wiekowej. Widać, że dobór filmów miał pokryć jak najszersze spektrum tematów. Mamy tu więc zagadnienia z dziedziny biologii, ekonomii, historii, wiedzy o społeczeństwie a nawet sztuki czy opieki nad dziećmi. Netflix nie sugeruje, czy wrzucił już na YouTube wszystkie filmy, które planował udostępnić, czy też możemy spodziewać się kolejnych dokumentów (bądź innych gatunków) w najbliższym czasie. Niestety nie wiemy też, jak długo filmy zostaną utrzymane na YouTube i czy nie znikną po zakończeniu pandemii.