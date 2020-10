Netflix w końcu przestanie co chwilę pytać „Czy chcesz oglądać dalej?”

Leniwy dzień, pilot zakopany gdzieś pomiędzy kocem, poduszką, a kolejnym kocem, telewizor serwuje któryś odcinek serialu z rzędu i… nagle pauza. Netflix pyta „Czy nadasz oglądasz” — ale krzyki nic nie dają. Wypracowywana przez ostatnich kilkadziesiąt minut najwygodniejsza z wygodnych pozycja zostaje zaburzona, bo bez pilota się nie obejdzie. Trzeba potwierdzić, by móc oglądać dalej. Ale Netflix nareszcie zaczyna działać. I w niektórych regionach testowana jest opcja pozwalająca wyłączyć to najbardziej irytujące, padające co kilka odcinków, pytanie którego nienawidzą wszyscy fani binge watchingu.

Netflix really has a "Play Without Asking Again " feature finally pic.twitter.com/SfLW35Wg5Z — Shad😈 (@SuaveMarci) October 8, 2020

„Czy chcesz oglądać dalej?” — wyłączenie tej funkcji testowane przez Netflix

Część użytkowników już teraz może wydać Netflixowi jedno potwierdzenie i poprosić by już więcej nie pytał, reszta wciąż czeka na swoją kolej. Najwyraźniej użytkownicy platformy szczerze nie cierpią tego pytania — co sugeruje poruszenie w serwisach społecznościowych po ogłoszeniu nowej opcji, bo głośno o sprawie zrobiło się zarówno na Twitterze jak i Tik-Toku. I fajnie, że Netflix nareszcie da użytkownikom wybór — jestem przekonany, że wielu go doceni. Bo kto nie usnął przed telewizorem czy tabletem oglądając Netflix, niech pierwszy rzuci kamieniem ;-).

Nie wiadomo ile przyjdzie nam czekać na wdrożenie opcji u wszystkich — ale prawdopodobnie jest już bliżej niż dalej. I nareszcie nie trzeba będzie kombinować i instalować dodatkowych wtyczek do przeglądarek, które pozwolą platformie ignorować pytanie o to czy chcemy oglądać dalej. Dobre wieści dla wszystkich miłośników leniwego czasu z Netflixem w tle, pilotów wiecznie zaplątanych w koc czy DualShocków 4 z bateriami rozładowującymi się w najmniej oczekiwanym momencie ;-).