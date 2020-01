To była szalona końcówka roku w wykonaniu Netflix. Gigant streamingowy przekroczył liczbę 100 mln użytkowników poza USA, zgarnął liczne nominacje i nagrody filmowe, a serial "Wiedźmin" okazał się globalnym fenomenem.

Ponad 100 mln widzów Netfliksa poza USA

Netflix podsumował ostatni kwartał swoje działalności jednocześnie zamykając rok 2019. W liście do udziałowców znalazło się kilka ciekawych kąsków informacji, jak chociażby to, że serwisowi udało się przekroczyć barierę 100 mln subskrypcji poza rodzimym, amerykańskim rynkiem. Z opublikowanych danych dowiedzieliśmy się, że liczba użytkowników Netfliksa poza Stanami Zjednoczonymi wynosi 106,05 mln, natomiast w samych USA jest ich 61,04 mln. Co interesujące, z tych 100 mln ponad 51 mln to widzowie z regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), co oznacza, że pozostała połowa rozbija się na Amerykę Łacińską, Azję oraz Kanadę.

W przypadku treści Netflix nie ukrywa zadowolenia z sukcesu, jakie zanotowały jego filmy i seriale, które miały premierę w ostatnich miesiącach. Wyniki oglądalności, choć nie tylko, wskazują na to, że „Wiedźmin” jest na dobrej drodze ku temu, by zostać największym serialem platformy w całej historii jej istnienia. To bardzo istotne dla serwisu, który musi radzić sobie z utratą praw do dystrybucji wielu popularnych seriali, jak „The Office” czy Przyjaciele”, które wrócą do rąk NBC (stacja przygotowuje się do uruchomienia własnej platformy VOD Peacock), a które do tej pory zapewniały Netfliksowi sporą rzeszę użytkowników niepotrafiących odmówić sobie seansu odcinka ulubionego sitcomu.