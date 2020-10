Ja też nie do końca mogłem uwierzyć w to, co przeczytałem. Widziałem przystawki do telewizorów, które w ogóle nie obsługiwały Netflix z uwagi na brak certyfikacji – ale żeby oferować najwyższą jakość tylko na najnowszych komputerach – trochę mi się to nie mieści w głowie. Już wyjaśniam o co chodzi.

Na tegorocznej konferencji WWDC Apple pokazało nową odsłonę swojego systemu operacyjnego dla komputerów – macOS Big Sur. Aktualizacja ma wprowadzić szereg ciekawych nowości, w tym zmiany wizualne, przez które system ma bardziej przypominać oprogramowanie mobilne. Ciekawą nowością jest też wsparcie wideo z HDR w serwisie Netflix.

4K HDR na komputerze Apple nie dla każdego

I nie, nie chodzi o ekrany. Streaming na Netflix w rozdzielczości 4K z wykorzystaniem HDR wymaga, uwaga, chipa bezpieczeństwa T2. Tę dziwną informację znalazło Apple Terminal analizując dokumenty pomocy technicznej Netfliksa. Rozpisane są tam wymagania sprzętowe by oglądać materiały wideo w 4K HDR w Safari na macOS Big Sur.

Treści Ultra HD mogą być oglądane jedynie na komputerach z 2018 roku i nowszych, zawierających chip bezpieczeństwa Apple T2. Dodatkowo monitor musi być panelem 4K z odświeżaniem 60Hz i połączeniem HDCP 2.22.

Na chwilę obecną nikt nie wie dlaczego T2 Security chip jest wymagany do odtwarzania na Netflix wideo w 4K z użyciem HDR – spekuluje się natomiast, że to wymóg samego Netfliksa, który chce w ten sposób osiągnąć odpowiednio wysoką jakość przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego działania strony serwisu. Nie wiem czy słyszeliście, ale wskazywano już, że ten procesor bezpieczeństwa potrafi poprawić wydajność pracy komputera Apple, choćby podczas montowania wideo.

Jakie komputery Apple będą w stanie odtwarzać wideo w 4K z HDR na Netflix?

iMac z 2020 roku

iMac Pro Late 2017

Mac Pro z 2019 roku

Mac Mini Late 2018

MacBook Air z 2018 lub nowszy

MacBook Pro z 2018 lub nowszy

Nie sądzę by po wypuszczeniu systemu macOS Big Sur cokolwiek miałoby się w temacie zmienić. Tu natomiast warto wspomnieć, że w przypadku komputerów PC działających na Windowsie, takich ograniczeń i wymogów nie ma. Aby oglądać materiały ze streamingu w rozdzielczości 4K z użyciem HDR wystarczy procesor Intela 7. generacji i dedykowana karta graficzna. Oznaczałoby to, że najprawdopodobniej komputery Apple mają problemy ze stremingiem Netfliksa w 4K z HDR i dopiero chip bezpieczeństwa T2 pozwolił je obejść, stąd stał się wymogiem giganta streamingowego.

Sami przyznacie, że to z jednej strony dziwne, z drugiej smutne – a z trzeciej zabawne. Telewizory, niezależnie od systemu operacyjnego, nie mają problemów z Netflix w 4K z HDR (no może poza AndroidTV, na którym HDR potrafił przy poprzednich wersjach systemu i aplikacji NF nie zaskoczyć – pomagał restart aplikacji, w najgorszym wypadku telewizora). Nie mają z tym problemu smartfony posiadające odpowiednie ekrany – a komputery Apple tak. Jestem bardzo ciekawy jak temat zostanie wyjaśniony przez Netfliksa i Apple kiedy macOS Big Sur wyjdzie z bety i dotrze do użytkowników. Bo afera najprawdopodobniej będzie i ciężko się temu dziwić.

