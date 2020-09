W każdej z tych ofert urządzenie oraz jego standardowa instalacja przez technika jest darmowa, możecie również przetestować urządzenie do 21 dni przed jego zakupem. Jest to również dobry moment, aby przetestować naszą telewizję PLAY NOW TV BOX dostępnej dla każdego klienta Play w atrakcyjnej cenie. Do wyboru są dwie oferty – podstawowa z 41 kanałami oraz HBO na 6 miesięcy w prezencie za 10 zł miesięcznie lub rozszerzona z dodatkowymi czterema pakietami i HBO na cały rok w kwocie 35 zł.

Powiększył się też wybór sprzętu, do routera Huawei kat.12 dodawana jest antena dookólna, która pozwala bez precyzyjnego ustawiania złapać najlepszy możliwy zasięg operatora w naszej lokalizacji.

Co ważne, wszystkie dostęne zestawy możecie zamówić, przetestować przez 21 dni i sprawdzić czy rzeczywiście to rozwiązanie sprawdza się u Was, a przede wszystkim czy poprawia zasięg internetu w Waszym domu. Jeśli nie spełni w tym czasie Waszych oczekiwań, sprzęt możecie zwrócić i rozwiązać umowę bez żadnych konsekwencji.

Źródło: Blog Play.