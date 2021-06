Ex-pracownicy Google stworzyli prywatną wyszukiwarkę bez reklam. Kosztuje 20 złotych miesięcznie

Google to światowa potęga. Koncern włada internetem z wielu perspektyw: przeglądarki, wyszukiwarki, platformy reklamowej, poczty e-mail… właściwie gdzie się nie obrócimy, tam Google. Od lat jednak podnoszona jest kwestia poszanowania prywatności użytkowników. Coraz częściej mówi się wprost, że nie ma nic za darmo — a najzwyczajniej w świecie korzystający z usług Google płacą walutą, jaką są dane na ich temat. Dlatego nikogo nie powinno dziwić, że z każdym rokiem przybywa alternatyw, które stają w opozycji do tego, co robi Google. Apple na każdym kroku akcentuje PRYWATNOŚĆ w swoich usługach. Nie ma konferencji, by o tym nie mówili. Ponadto są także produkty takie jak Brave czy Duck Go Go, które są może i są niszą – ale mają swoje grono wiernych fanów. I prawdopodobnie do takich zaangażowanych, dbających o swoją prywatność, użytkowników chcą trafić twórcy wyszukiwarki Neeva.