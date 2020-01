Cały napęd generuje oszałamiające 70 KM i moment obrotowy na poziomie 92 Nm, co jest i tak lepszym wynikiem w porównaniu do obecnego silnika o pojemności 1,2 litra. Co więcej nowe modele z tym silnikiem będą dostępne już z sześciostopniową przekładnią. To wszystko sprawia, że zużycie paliwa, a co za tym idzie emisja CO2 ma spaść o 20% w przypadku Fiata 500 oraz aż 30% w przypadku Pandy. Nie wiadomo jeszcze tylko jak wpłynie to na cenę tych pojazdów, nowe modele mają pojawić się w salonach w marcu.

Ekologia również we wnętrzu

Co ciekawe pierwsza edycja hybrydowych Fiatów nazwana hucznie Hybrid Launch Edition będzie miała wiele elementów wnętrza wykonanych z materiałów poddanych wcześniej recyklingowi. Ma to podkreślać ekologiczny charakter tych samochodów ;-).