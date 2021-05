Z recyklingiem mamy jednak ten problem, że żeby to wszystko miało sens, powinien być jak najczystszy i najtańszy. Na dziś tak niestety nie jest. Nie chodzi przecież o to, żeby niekorzystne ekologicznie procesy przepychać w inne miejsca w cyklu życia danego produktu, ale żeby je jak najbardziej ograniczać. Ciekawe rozwiązanie dotyczące baterii litowo-jonowych zaproponowali właśnie fińscy naukowcy.

Odzyskać lit

W wyniku badań prowadzonych na Uniwersytecie Aalto opracowano metodę „relityzacji” elektrod, czyli odwrócenia jednego z głównych procesów, który powoduje pogarszanie się stanu naszych baterii. Naukowcy opracowali proces elektrolizy, który umożliwia przywrócenie początkowego poziomu tego pierwiastka, a dalsze badania wykazały, że zregenerowane w ten sposób ogniwa są tylko nieznacznie gorsze od zupełnie nowych baterii. Według naukowców cały proces praktycznie przywraca początkową strukturę elektrod.

Ogromny potencjał

Co ważne, nowa metoda jest znacznie prostsza i mniej energochłonna (a przez to czystsza i tańsza) od dotychczas stosowanych procesów, polegające na odzyskiwaniu poszczególnych materiałów i tworzeniu elektrod od nowa. Relityzacja nie pozwoli co prawda odbudowywać „paluszków” w domu, ale na skalę przemysłową może przyczynić się do znacznego uproszczenia całego procesu recyklingu ogniw i spadku kosztów baterii. Nie muszę chyba dodawać, że taki patent, jeśli tylko będzie możliwy do wdrożenia, przyniesie twórcom ogromne pieniądze.

Grupa badawcza zamierza teraz zastosować to samo podejście do innych zużywających się w podobny sposób elementów baterii. W pierwszej kolejności na tapecie znajdzie się „odbudowywanie” niklu w katodach baterii stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym.

Źródło: [1]