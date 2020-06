Nauka w domu dzięki VR wkracza na zupełnie nowy poziom

Z pewnością wielu z Was, myśląc o VR ma wyłącznie skojarzenia związane z grami. A tymczasem to zaledwie wierzchołek góry lodowej. W poprzednich artykułach przygotowanych we współpracy z HTC pokazaliśmy już Wam, że VR to doskonałe rozwiązanie do komunikacji i pracy zdalnej, ale też świetny sposób na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej. Tym razem skupimy się na edukacji, gdzie gogle HTC Vive mają naprawdę dużo do zaoferowania.

Uczenie się dla wielu z nas bywa ciężkie. Nie każdy jest fanem książek, a nawet jeśli to przyswajanie wiedzy poprzez wielogodzinne czytanie nie jest zbyt efektywne. Nasz mózg potrzebuje dodatkowych bodźców, budowania skojarzeń i regularnych powtórek. A do tego jeszcze musimy utrzymać regularność, zbudować nawyki… To spore wyzwanie. Jak gogle VR mogą nam w tym pomóc?

Na przestrzeni ostatnich lat powstały setki aplikacji i gier edukacyjnych dedykowanych właśnie goglom wirtualnej rzeczywistości. Posiadając HTC Vive możemy przyswajać najróżniejsze rodzaje wiedzy. Co szczególnie istotne, treści te są na bardzo różnych poziomach zaawansowania. Część z nich przeznaczono dla młodszych, a z innych z powodzeniem skorzysta każdy dorosły.

VR to nauka przez doświadczanie w pełnym tego słowa znaczeniu. To nie są kartki pokryte litym tekstem ani kolorowe treści czy animacje wyświetlane na ekranie (oczywiście nie należy odbierać im wartości), a dosłownie przeniesienie się w świat, w którym wiedza wręcz wylewa się na nas w bezpośredni sposób.

Spójrzmy na kilka przykładów

W aplikacji B. Braun Future Operating Room przenosimy się do futurystycznej Sali operacyjnej, gdzie na własnej skórze doświadczymy, jak wygląda zawód chirurga. Wcielamy się tutaj w rolę nanobota, a naszym zadaniem jest usuwanie uszkodzonych tkanek. To rewelacyjny sposób, by zmierzyć się z anatomią człowieka na zupełnie nowym poziomie.