Babbel – ciekawa aplikacja do nauki języków. Co potrafi?

Liceum to taki głupi okres, że sporo z nas (nie wszyscy) olewają pewne rzeczy, które były im podane na tacy, a po latach muszą płacić za to, żeby to zdobyć. W moim przypadku tym czymś był język niemiecki. Moje podejście do lekcji języka Naszych sąsiadów ograniczał się do kilku zwrotów, wśród których królował jeden: ich bin nicht vorbereitet.

Na jakich platformach działa Babbel?

Obecnie nie muszę uczyć się niemieckiego, jednak młodzieńcza ignorancja nie daje mi spokoju. Postanowiłem jeszcze raz dać mu szansę (a może sobie?) korzystając z dobrodziejstw współczesnej technologii. Z tego powodu na moim telefonie zagościła aplikacja Babbel.

Aplikacja dostępna zarówno na urządzeniach mobilnych z systemem Android (6.0+) jak i iOS (11.0+). Dużym atutem jest również możliwość skorzystania z Naszych komputerów. Lekcje w ramach systemu Babbel możemy odbywać logując się na ich stronie www. Do pełni szczęścia brakuje chyba natywnej aplikacji na MacOS, ale jeśli korzystamy z Chrome czy Edge, można stronę zainstalować w formie aplikacji PWA.

Warto zwrócić uwagę, że Babbel oficjalnie nie wspiera przeglądarek Internet Explorer oraz Safari.

Jaką metodę nauki oferuje Babbel?

W ramach całej platformy wykorzystywana jest autorska metoda nauki o nazwie…Babbel (niespodzianka!). Bazuje ona na dialogach, które przydadzą się w codziennych sytuacjach. W moim wypadku pierwsze lekcje opierały się o scenki w których główny bohater po niedawnym przybyciu do Berlina chce wynająć mieszkania. Jakby nie patrzeć jest to coś co faktycznie może się przydać.

Zgodnie z informacjami od twórców, taka metoda nauki jest zgodna z tym jak działamy i jak funkcjonuje nasz mózg. Według badań psychologicznych, przyswajamy wiedzę łatwiej i szybciej wtedy, kiedy informacje są dla nas istotne i mają dla nas silne znaczenie. Z tego powodu scenki oraz dialogi dotyczą bardzo pospolitych i codziennych sytuacji jak zamawianie taksówki czy znalezienie hotelu w pobliżu.

Cały kurs podzielony jest na lekcje, które ogarniemy w 15-20 minut. Dany obszar tematyczny podzielony jest na: rozumienie ze słuchu, podstawy gramatyki, pisownię, a nawet, dzięki wykorzystaniu mikrofonu, wymowę poszczególnych słów czy zdań. Ważne jest, że nagrania wykonane są przez native speakerów o różnych akcentach, więc szykuje to nas na spotkanie różnych osób w prawdziwym świecie.

Dodatkowo mamy do dyspozycji moduł z powtórkami. Może wrócić do poznanych już zwrotów, słówek czy gramatyki, a także odsłuchać kluczowe frazy. Powtórki nastawione są na bardzo szybkie przypomnienie, zajmują dosłownie minutę, może dwie. Idealne to wykorzystania kiedy stoimy w kolejce albo musimy po prostu zająć czymś ręce.

Jakie języki wspiera Babbel?

Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Jeżeli jako bazę chcemy wykorzystać język polski to do dyspozycji mamy tylko angielski i niemiecki. Co tu dużo mówić? To mało, szczególnie jak spojrzy się na to przez pryzmat konkurencji.

Jednak jeśli jako baze wybierzemy inny język, np. angielski do dyspozycji otrzymamy lekcje z francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, szwedzkiego, niderlandzkiego, portugalskiego czy rosyjskiego. Jak widać wybór duży większy.

Z własnej praktyki mogę powiedzieć, że jest to jednak dużo trudniejsze. Pomimo faktu, że z angielskim nie mam żadnego problemu to nauka języka obcego mając angielski jako interfejs stanowiło dla mnie wyzwanie.

Babbel – analiza miesięcznych kosztów

No dobra, ale czas na pytanie, które wielu z nas interesuje. Ile kosztuje Babbel? Czy jest za darmo? Odpowiedź jest prosta, nie jest za darmo i trzeba płacić.

Babbel od początku prosi o dostęp do naszego portfela. Zgodnie z zapewnieniami autorów wynika to z tego, że nie chcą nas rozpraszać reklamami, abyśmy mogli się maksymalnie skupić na nauce. Muszę przyznać, że trochę logiki w tym jest.

Dostępne są 3 plany taryfowe. Niezależnie od tego, który wybierzemy, dostęp do treści jest na tym samym poziomie. Można płacić raz na kwartał (104,97zł / 34,99zł miesięcznie), raz na pół roku (167,94zł / 27,99zł miesięcznie) lub raz na rok (239,88zł / 19,99zł miesięcznie).