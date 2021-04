Ford Evos, czyli znowu crossover

Kilka miesięcy temu pisałem o prawdopodobnym następcy Mondeo, który jak się okazuje jest bardzo podobny do Evosa. Co prawda w tej chwili auto, które widzicie na poniższych zdjęciach ma być oferowane tylko w Chinach, ale wiele wskazuje na to, że pojawi się wkrótce również w Europie i Stanach Zjednoczonych. Ford Evos zgodnie z oczekiwaniami trochę urósł i mocno przypomina ostatnią premierę Francuzów, czyli Citroena C5X. Nadwozie zostało podniesione, zastosowano większe koła (średnica felg 19 cali) oraz ścięty dach, który ma nadawać sylwetce bardziej dynamiczny wygląd. Trudno nie odnieść wrażenia, że to właśnie ten typ karoserii jest w ostatnim czasie wzorem dla projektantów, bo to już któryś kolejny projekt wyglądający bardzo podobnie.